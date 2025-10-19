Nesta semana, um dos capítulos mais representativos dos crimes cometidos pela ditadura militar no Brasil completa 50 anos: o assassinato de Vladimir Herzog, o Vlado, nas dependências do DOI-CODI em São Paulo, no dia 25 de outubro de 1975. O jornalista, na época diretor da TV Cultura, foi preso por suspeita de ligação com o Partido Comunista Brasileiro (PCB), torturado e morto. Os militares ainda montaram uma cena falsa para sustentar que Vlado teria se enforcado com um cinto em sua cela. Este ano, o Estado brasileiro deu importantes passos para a reparação do crime. Reconheceu Vladimir Herzog como anistiado político post mortem, como destacou esta reportagem da .cmpTableCell { max-width: 92%; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 15%;text-align: center;font-size: var(--fnt-titulos-1);background-color: rgba(32,192,32,.3);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color: var(--txt-highlight);padding: .8rem 0;border-top: dotted 1px var(--txt-color);} .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+1) {width: 85%;background-color: var(--txt-highlight);border-bottom: solid 1px var(--txt-color);color:var(--btn-color);} @media only screen and (max-width: 991px) { .cmpTable { padding: .8rem; border: solid 1px var(--bg-color); background-color: rgba(255,255,255,.3); } .cmpTable .cmpTableTitle { width: 100%; background-color: transparent !important; color: var(--bg-color); font-size: var(--fnt-titulos-2); padding: .8rem 0; border-bottom: dotted 1px var(--btn-color); } /* table 2 cols */ .tcols-2 .cmpTableCell { display: block; width: 100% !important; background-color: var(--txt-color); color:var(--bg-color) !important; } .tcols-2 > .cmpTableCell:nth-child(2n+2) {width: 10%;font-weight: 800;font-size: var(--fnt-titulos-1);padding: .8rem 0;text-align: left;background-color: transparent;/* border: solid 5px var(--txt-color); */border-bottom: solid 10px var(--txt-color);/* border-top-left-radius: 10px; **/ Dia do Profissional de Informática Dia do Profissional de TI Dia Nacional da Inovação
Dia do Profissional de Informática
Dia do Profissional de TI
Dia Nacional da Inovação
Dia do Poeta
Dia do Arquivista - comemorado no Brasil para marcar a data da fundação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, que foi constituída em 20 de outubro de 1971 na cidade brasileira do Rio de Janeiro
Dia Mundial da Osteoporose - comemoração internacional que foi instituída em 1996 pela Sociedade Britânica de Osteoporose e que, a partir de 1997, foi adotada pela Fundação Internacional da Osteoporose
Fernão de Magalhães avista o hoje conhecido Estreito de Magalhães (505 anos) - a maior e mais importante passagem natural entre os oceanos Atlântico e Pacífico
Dia do Podcast
Dia Mundial de Luta contra a Patologização da Transexualidade - comemoração móvel (sábado entre 17 e 23 de outubro) da comunidade LGBTQIAPN+, que está relacionada à luta pela exclusão da definição de transexualidade do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Norte-Americana de Psiquiatria, e da Classificação Internacional de Doenças da OMS
Nascimento do ex-futebolista mineiro Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (85 anos)
Referendo Sobre a Proibição do Comércio de Armas e Munição no Brasil (20 anos)
Dia da Força Aérea Brasileira
Dia do Aviador - comemorado por brasileiros, conforme Lei nº 218, de 4 de Julho de 1936, da então República dos Estados Unidos do Brasil, para marcar a data daquele que é considerado como o primeiro voo em avião da história da aviação mundial, realizado na cidade francesa de Paris em 23 de outubro de 1906 pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont, enquanto piloto do "14 BIS"
Morte da ativista negra estadunidense Rosa Louise McCauley, a Rosa Parks (20 anos) - ficou famosa, em 1º de dezembro de 1955, por ter-se recusado a ceder o seu lugar no ônibus a um branco, tornando-se o estopim do movimento que foi denominado boicote aos ônibus de Montgomery, e posteriormente viria a marcar o início da luta antissegregacionista nos Estados Unidos
Salvador Allende se torna presidente da república pelo Congresso do Chile, sendo primeiro chefe de estado marxista eleito democraticamente do mundo (55 anos)
Um golpe de Estado no Brasil encerra a Primeira República, substituindo-a pela Era Vargas (95 anos)
Entra em vigor a Carta das Nações Unidas (80 anos)
Dia Internacional da Informação sobre o Desenvolvimento - comemoração instituída pela 27ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) na Resolução A/Res ou NRES/3038, de 19 de dezembro de 1972, com o objetivo de chamar a atenção da opinião pública mundial para os problemas de desenvolvimento e a necessidade de se reforçar a cooperação internacional para a solução desses problemas a cada ano
Dia das Nações Unidas - comemoração internacional que tem por fim marcar a data da entrada em vigor da "Carta das Nações Unidas", que se tornou vigente a partir de 24 de outubro de 1945, com a ratificação dos cinco países do Conselho de Segurança da ONU, representados por Estados Unidos da América, França, Reino Unido, República da China (posteriormente substituída pela República Popular da China), e a então União Socialista das Repúblicas Soviéticas (URSS)
Tombamento da Casa das Rosas pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico (CONDEPHAAT) de São Paulo (40 anos)
Criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro de 2007 (18 anos)
Morte do jornalista iugoslavo e naturalizado brasileiro Vladimir Herzog, o Vlado (50 anos)
Aniversário de Samambaia, região administrativa do Distrito Federal (36 anos)
Aniversário do Paranoá, região administrativa do Distrito Federal (68 anos)
