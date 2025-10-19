SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais educação não garante alta da renda, Bolívia escolhe novo presidente, Milhares protestam contra Trump e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (19).

Bolsa Família

Sem equilíbrio fiscal, mais educação não garante alta da renda ou saída do Bolsa Família. Trajetória de 20 anos de famílias seguidas pela Folha destaca importância de ambiente econômico para superar pobreza.

Governo Lula

Petistas e bolsonaristas confiam em seus grupos quase como em suas próprias famílias, aponta pesquisa. Dados são de relatório sobre polarização realizado pelo ConnectLab, novo centro de estudos da FGV, em parceria com a Quaest.

Ditadura militar

Herzog continuaria disposto a mudar realidade, mas estaria desanimado com mundo, avalia biógrafo. Jornalista relembra amizade e relação de trabalho com Vlado, cuja morte completa 50 anos.

Bolívia

Bolívia escolhe novo presidente em 1ª eleição em 20 anos sem a esquerda. Candidatos que foram para o segundo turno rompem com ciclo de vitória do MAS e de Evo Morales.

Estados Unidos

Agentes de imigração dos EUA prendem adolescente brasileiro de 13 anos. Departamento de Segurança Interna diz que jovem portava arma de fogo, ameaçou colega de escola e teria ligação com grupo criminoso.

Governo Lula

Derrocada dos Correios teve perda de receitas, alta de gastos e descontrole sobre ações judiciais. Empréstimo de R$ 20 bi, revelado pela Folha, virou saída de emergência para crise da estatal.

São Paulo

Polícia acha ao menos 12 crânios e ossos humanos em apartamento nos Jardins, em São Paulo. Restos mortais foram encontrados neste sábado (18) no imóvel de um homem de 79 anos que morreu na segunda-feira (13).

Pernambuco

Acidente com ônibus de turismo deixa 17 mortos e 17 feridos no Agreste de Pernambuco. Motorista perdeu controle do veículo e atingiu rochas antes de bater em barranco de areia e tombar, diz a polícia.

Libertadores

Corinthians vence o Cali nos pênaltis e conquista o hexa da Libertadores feminina. Equipe paulista se isola ainda mais como maior vencedora do torneio.

Televisão

'Escrevi há dois meses', diz Manuela Dias sobre final de 'Vale Tudo'. Roteirista da novela da Globo comenta reações do público à morte falsa de Odete Roitman.

Ilustrada

Gilberto Gil canta com Roberto Carlos em último show de turnê em São Paulo. Artistas apresentaram 'A Paz' e 'Além do Horizonte'

Filmes

Mauricio de Sousa, prestes a fazer 90 anos e longe dos gibis, vê sua vida virar filme. Criador da 'Turma da Mônica' é vivido pelo filho Mauro Sousa.

Fisiculturismo

Ramon Dino se apresenta ao público brasileiro pela 1ª vez como o melhor do mundo. Atleta venceu o campeonato mais importante do fisiculturismo mundial no final de semana passado.

Cinema

Lado pop da 49ª Mostra traz Emma Stone em dose dupla, Pedro Pascal e Jennifer Lopez. Filmes com grandes nomes de Hollywood integram programação do evento