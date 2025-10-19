SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros atendeu 56 chamadas de quedas de árvores na capital paulista neste sábado (18), dia de rajadas de vento na cidade.

Uma delas foi na praça da Sé, onde uma árvore caiu sobre a fiação aérea de trólebus. Ninguém ficou ferido, mas houve a necessidade de desviar rotas de ônibus. O local foi liberado às 21h30.

Outra queda ocorreu na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. A força do vento arrancou a árvore pela raiz na noite de sábado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, as rajadas de vento chegaram a 48,7 km na estação meteorológica da Sé às 23h40 e a 37,2 km às 23h10 na estação da Vila Mariana.

No interior de São Paulo, o vendaval derrubou a cobertura das arquibancadas e da quadra de um clube de beach tênis, durante a disputa de um torneio internacional em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Oito pessoas precisaram ser socorridas, sendo uma em estado grave, com trauma crânioencefálico.

O CGE emitiu boletim meteorológico especial alertando sobre o frio intenso causado pela passagem da frente fria pelo estado.

A previsão é de queda acentuada das temperaturas mínimas nos próximos dias, com previsão de 8º C para região metropolitana, 5º C para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva, 10°C nas regiões de Sorocaba e Campinas, 11°C nas regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto e 14°C na Baixada Santista e litoral norte.

A Defesa Civil informou que, devido ao alerta para frio intenso, o governo de São Paulo decidiu abrir o abrigo solidário na estação Pedro 2º da linha vermelha do metrô.

O acolhimento à população em situação de rua será realizado entre este domingo (19) e quarta-feira (22), em plena primavera.

O abrigo oferece alimentação, colchões e cobertores. Pets são aceitos. No período da manhã, ao saírem do abrigo, as pessoas receberão um ticket para tomar café da manhã no restaurante Bom Prato da rua 25 de Março.