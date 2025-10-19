SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cinco homens foram presos pela Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Santo André (SP) durante uma operação de combate à adulteração e venda de bebidas falsificadas.

A ação fiscalizou 29 estabelecimentos na cidade e apreendeu mais de 64 garrafas de licor, vodca, uísque e cerveja. A operação, ocorrida na quinta-feira, teve apoio da Polícia Militar, da Vigilância Sanitária e de representantes da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas).

O proprietário de uma adega no bairro Jardim Irene foi preso em flagrante. Os agentes identificaram que sua loja tinha 152 garrafas de cerveja com falhas nos rótulos e tampas reutilizadas.

Outro homem foi detido em uma lanchonete no centro. No local, foram encontradas bebidas com coloração diferente das originais, além da falsificação em selos e rótulos das garrafas.

A terceira prisão aconteceu no bairro Jardim Pastor. Uma adega possuía uma vodca com selo de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) irregular.

Um quarto suspeito foi detido em um bar no bairro Utinga. Com ele, foram apreendidas nove garrafas com tampas, rótulos e selos adulterados.

Guarda Civil realizou a quinta detenção. O proprietário de um bar na Vila Metalúrgica estava com 21 garrafas impróprias para consumo.

Um dia depois da operação, a Polícia Civil também identificou dois postos de combustíveis suspeitos de batizarem bebidas com metanol. Uma família é investigada por supostamente comprar etanol adulterado desses lugares e depois usá-lo para fabricar produtos alcoólicos.

Intoxicações por metanol

Foram confirmados 41 casos de intoxicação por metanol no país. Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na quarta-feira, outros 107 casos estão sob investigação e 469 foram descartados.

8 pessoas morreram. Do total de mortes por ingestão de bebidas falsificadas, seis foram no estado de São Paulo e duas em Pernambuco.