SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A primeira fase do vestibular da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) será aplicada no próximo domingo (26). Entre as obras obrigatórias exigidas pela instituição estão as músicas de Cartola (1908-1980). Para os estudantes que se prepararam para a prova, compreender a melhor forma de estudar essas canções se torna fundamental.

Para ajudar os estudantes neste momento, a Folha conversou com os especialistas, que compartilharam dicas sobre como se aprofundar no estudo desse conteúdo específico da lista obrigatória do vestibular da Unicamp.

O professor de literatura Chrystian Rocha Monteiro, do Poliedro Curso e Colégio Campinas, explica que a inclusão de canções na lista de obras obrigatórias da Unicamp reflete a pluralidade da literatura brasileira. Segundo ele, a música sempre andou lado a lado com a poesia desde a Grécia antiga e, por isso, deve ser considerada parte integral da literatura.

"A Unicamp escolhe uma lista perfeita [de obras obrigatórias], porque ela consegue juntar gêneros literários diversos, escritores tanto contemporâneos quanto os escritores mais canônicos e tradicionais. Além disso, aborda também temas atuais e um pouco da história do Brasil. E, sobretudo, faz o aluno refletir, que é mais importante", afirma Monteiro.

Esta não é a primeira vez que a Unicamp inclui canções em sua lista de obras obrigatórias. No vestibular 2020, a instituição incluiu o álbum "Sobrevivendo no Inferno", dos Racionais MC's.

Na época, a universidade justificou que as canções expressam "diferentes gêneros e extensões, de autores das literaturas brasileira e portuguesa" e "possuem relevância estética, cultural e pedagógica para a formação dos estudantes do ensino médio".

Segundo Heric José Palos, coordenador de português do Curso Etapa, incluir música popular brasileira como conteúdo obrigatório também amplia o conceito de literatura dos estudantes.

"Colocar Cartola na lista mostra que a poesia pode estar tanto num livro quanto numa canção. Culturalmente, é um reconhecimento da música popular como arte e, educacionalmente, aproxima os alunos da literatura de um jeito mais vivo e acessível", afirma Palos.

Estudando o samba

O primeiro passo para estudar as canções de Cartola é se familiarizar com as músicas. Segundo Monteiro, o cantor aborda diferentes temas em suas canções, como melancolia, amor e saudade, utilizando uma linguagem simples, mas com vários recursos literários.

Por isso, os estudantes devem estar atentos a três aspectos principais: temas, recursos literários e interpretação. No caso dos temas, as músicas "O inverno do meu tempo" e "Que é feito de você?" exploram a nostalgia e a melancolia de quem viveu muito, e, ao mesmo tempo, a finitude da vida.

"Cartola foi reconhecido como cantor em uma idade avançada e ele fala bastante dessa maturidade, da velhice, em um tom de melancolia. É um assunto importante. A ideia de chegar a uma certa idade e refletir sobre o que aconteceu na vida e o que não aconteceu. Isso faz de uma forma um pouco mais melancólica", explica Monteiro.

As questões relacionadas a canções tê m se caracterizado pela cobrança de interpretação. "As questões geralmente pedem a interpretação dos temas, a identificação de figuras de linguagem e a compreensão do contexto", afirma Monteiro.

E, apesar de a interpretação ser um ponto fundamental, o professor do Poliedro também alerta que é essencial "conhecer a obra, entender os temas, os artifícios e o contexto para não cair na armadilha de uma interpretação equivocada".

Heric José Palos, coordenador de português do Curso Etapa, orienta que os estudantes entendam as letras das canções como poemas, lendo com atenção. Além disso, recomenda que as músicas também sejam ouvidas.

"Ler ajuda a analisar o texto como poesia. Ouvir revela o sentimento, o ritmo e a intenção. A musicalidade dá vida à letra e ajuda a entender o tom emocional de cada canção. Assim, se for possível, ouvir boas interpretações ajuda e bastante", afirma Palos.

A primeira fase da Unicamp será aplicada a partir das 9h. A prova terá duração de cinco horas e contará com 72 questões de múltipla escolha, distribuídas nas quatro áreas do conhecimento (linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da natureza).

No dia da prova, os candidatos deverão levar o documento de identidade original indicado no momento da inscrição, canetas de tinta de cor preta em material transparente, lápis preto e borracha.

Canções do cantor Cartola cobradas no vestibular da Unicamp 2026

- "Alvorada"

- "As Rosas não Falam"

- "Cordas de Aço"

- "Disfarça e Chora"

- "O Inverno do Meu Tempo"

- "O Mundo é um Moinho"

- "Que é Feito de Você?"

- "Sala de Recepção"

- "Silêncio de um Cipreste"

- "Sim"

Calendário do vestibular Unicamp 2026

- Aplicação da 1ª fase: 26 de outubro de 2025

- Aplicação da 2ª fase: 30 de novembro e 1º de dezembro

- Aplicação da provas de habilidades específicas (exceto música): 3 a 5 de dezembro

- Divulgação dos aprovados em 1ª chamada: 23 de janeiro de 2026

- Matrícula virtual da 1ª chamada: 26 e 27 de janeiro de 2026

A Folha oferece assinatura gratuita para estudantes que se inscreverem no Enem; clique aqui para saber mais.