SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de 27 anos embriagado foi preso na madrugada deste domingo (19) por dirigir e fugir da polícia com uma carreta na contramão na rodovia Anhanguera, uma das estradas mais movimentadas do interior de São Paulo.

De acordo com boletim de ocorrência, por volta das 2h30, policiais militares rodoviários foram informados, via rádio, que uma carreta trafegava pela contramão na pista sul da rodovia, sentido Jundiaí (a cerca de 50 km da capital paulista).

No documento policial, os agentes afirmam ter tentado diversas vezes parar o veículo, usando sinais luminosos e sonoros, mas o o condutor não obedeceu.

O motorista só parou o caminhão quatro quilômetros depois, no km 43. Ao ser abordado, ele apresentava andar cambaleante, olhos avermelhados, fala arrastada e odor etílico, além de desobedecer às ordens da equipe. O homem, ainda de acordo com o boletim de ocorrência, teve de ser algemado.

Ainda conforme o documento policial, os agentes disseram ter encontrado no interior do caminhão uma garrafa de bebida alcoólica.

O condutor afirmou a todo momento que "não era bandido" e aceitou fazer o teste do bafômetro, que resultou em 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), condutor flagrado com ao menos 0,34 mg/l de álcool por litro de ar expelido comete crime de trânsito, com pena de seis meses a três anos de detenção e multa de R$ 2.934,70, e perde o direito de dirigir por dois anos.

A carreta, da marca VW e baú metálico, estava carregada -o conteúdo não foi informado. O caminhão é registrado em Piracicaba (SP).

"O veículo, um cavalotrator com carreta acoplada e carregada, representava grave risco à vida de terceiros, já que vários carros trafegavam em sentido oposto durante o acompanhamento", diz o boletim de ocorrência, registrado no 1º Distrito Policial de Jundiaí.

