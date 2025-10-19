RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - O desabamento de um conjunto de casas neste domingo (19) em Olinda, na região metropolitana do Recife, provocou a morte de duas pessoas e deixou nove feridos.

O caso ocorreu na comunidade de Jatobá, no bairro Ouro Preto, no início da manhã, num imóvel que tinha oito casas conjugadas, cinco no piso térreo e três num pavimento superior, onde moravam 12 pessoas, conforme o Corpo de Bombeiros.

Dois homens morreram no acidente, um ainda no local. O outro chegou a ser resgatado de helicóptero com 90% do corpo queimado, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Por volta das 8h20, o Samu acionou a equipe aérea, que pousou o helicóptero no canteiro de uma estrada. Com 90% do corpo queimado, o homem foi levado até o campo do quartel do Derby, no Recife, de onde seguiu para o Hospital da Restauração, onde morreu.

Os feridos foram retirados do local pelos bombeiros ou por vizinhos e levados a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e a hospitais, e uma idosa cadeirante está sendo procurada sob os escombros.

As causas do desabamento ainda serão investigadas. Há a suspeita de que uma possível explosão de um botijão de gás tenha sido a causadora. Bombeiros afirmaram que ao chegar ao local não conseguiram sentir cheiro de gás.

A investigação será conduzida pela Delegacia do Varadouro. O IC (Instituto de Criminalística) foi ao local para fazer a perícia.

Os trabalhos foram dificultados devido à configuração do imóvel, que tinha muitas moradias num mesmo espaço, conforme as equipes de resgate.

A governadora Raquel Lyra (PSD), que está em viagem à China, disse em redes sociais que todas as forças operacionais do estado estão atuando no caso, "desde as buscas das vítimas até as investigações".

Já a Prefeitura de Olinda informou que está atuando com várias equipes nas ações de resgate, suporte e acolhimento às vítimas.

"A Defesa Civil e várias equipes da prefeitura estão no local prestando todo o apoio necessário", afirmou a prefeita Mirella Almeida (PSD).

Além dos bombeiros, que foram ao local com nove carros de resgate e salvamento e 33 homens, estão no local o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Defesa Civil e as secretarias da Saúde, Assistência Social, Controle Urbano, Segurança e Gestão Urbana.