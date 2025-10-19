SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher morreu e dois ficaram feridos após um incêndio em um apartamento no bairro do Brooklin, na zona sul da capital paulista, na noite deste sábado (18).

Incêndio ocorreu na rua Andréa Paulinetti, no Jardim das Acácias. Policiais militares e o Corpo de Bombeiros foram acionados para prestar socorro no local. Imagens publicadas nas redes mostram o incêndio no apartamento.

Apartamento que pegou fogo fica no 10º andar. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública não detalhou danos a outros andares do prédio residencial, apenas que as chamas foram contidas e três pessoas foram localizadas no local.

Mulher de 26 anos morreu no local; dois homens foram resgatados. Os homens foram socorridos e levados a UPA Santo Amaro e ao Hospital Sancta Maggiore. A SSP não informou o estado de saúde de ambos nem as causas da morte da mulher, ou a relação entre eles.

Apartamento irá passar por perícia. O caso foi registrado como incêndio e morte acidental no 11° DP (Santo Amaro).