RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Doze dos 17 corpos das vítimas do acidente com um ônibus na noite de sexta-feira (17) no agreste pernambucano foram liberados para os familiares para os enterros.

O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos. Além dos 17 mortos, o acidente deixou ainda outras 17 pessoas feridas, segundo o governo estadual.

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto da pista, mas bateu em um barranco de areia e tombou, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, os 17 corpos encaminhados ao IML (Instituto de Medicina Legal) já foram identificados pela perícia papiloscópica. A maioria das vítimas teve a identificação facilitada por terem sido encontrados documentos com elas, mas em alguns casos foi necessário auxílio dos institutos de identificação da Bahia e de Minas Gerais, estados de origem dos passageiros.

Os corpos das 12 vítimas já liberadas foram levados a municípios baianos e mineiros, para os velórios e enterros. Os outros cinco corpos aguardam a retirada pelas famílias na sede do IML, no Recife.

Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é um polo de confecções.

A cidade é o principal ponto para escoamento e vendas de confecções de Pernambuco. O Moda Center, cujas feiras de comercialização ocorrem às sextas-feiras, tem mais de 10 mil pontos comerciais, entre lojas e boxes, e chega a receber mais de 150 mil clientes por semana em períodos de pico.

Os bagageiros do ônibus estavam lotados de mercadorias adquiridas pelos passageiros.

O total de passageiros no ônibus, aliás, é um dos objetivos da investigação policial. Foram encontradas três relações de passageiros, de acordo com o governo pernambucano, e nenhuma delas tinha o total correto de viajantes.

O governo estima que o total seja de 40, mais que o relatado nas listas, porém dentro da capacidade do ônibus (50 lugares).