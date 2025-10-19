SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um incêndio em um apartamento no Jardim das Acácias, na zona sul de São Paulo, causou a morte de uma mulher de 26 anos e deixou dois homens feridos na noite deste sábado (18).

A mulher morreu no local, e os homens foram socorridos após inalarem fumaça e levados a UPA Santo Amaro e ao Hospital Sancta Maggiore. O estado de saúde deles não foi informado pela Secretaria de Segurança Pública.

Doze viaturas do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estiveram no prédio para conter as chamas. O fogo ocorria em um apartamento no 10° andar do edifício residencial.

O caso foi registrado como incêndio e morte acidental no 11° distrito policial (Santo Amaro), que requisitou perícia. A ocorrência será investigada.