O aguardado encontro entre o público carioca e o diretor norte-americano Spike Lee precisará esperar um pouco mais. A RioFilme e o Festival do Rio informaram, em nota divulgada na manhã deste domingo (19), que a visita do cineasta ao Brasil foi adiada.

Para evitar o cancelamento parcial da programação, as equipes do Festival e da produtora decidiram adiar oficialmente a visita e já trabalham em conjunto com a equipe do diretor para definir uma nova data.

A programação com Spike Lee incluía sessões especiais nos cinemas Estação Net Botafogo e Estação Net Rio, encontros com realizadores e artistas negros na região da Pequena África e a cerimônia em que o cineasta receberia o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro.

Mesmo com o adiamento, o público não desanimou. A pré-estreia de "Luta de Classes" (Highest 2 Lowest), novo filme de Spike Lee, aconteceu como parte da programação estendida do Festival do Rio e reuniu fãs e curiosos em Botafogo.

Entre eles, o músico carioca Kalebe, que decidiu não perder a sessão, mesmo ciente da ausência do diretor. Eu sou apaixonado pelo Spike Lee e foi muito massa ver a identidade dele no filme. A cada close, a cada detalhe, eu lembrava dos outros trabalhos. Ele sempre me encanta e emociona, contou.

Kalebe diz que ficou intrigado com o título da obra. Fiquei pensando em que momento essa luta de classes ia aparecer. Mas, aos poucos, o título foi fazendo sentido com a trama. Não posso dar spoiler, né?, brincou.

