SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A massa de ar frio que chegou após a passagem da frente fria à região metropolitana de São Paulo mantém as temperaturas baixas para a época do ano neste início de semana. E o frio deve permanecer pelo menos até quarta (22).

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, esta segunda (20) deve ser mais um dia com predomínio de céu encoberto, poucas aberturas de sol e chuviscos, principalmente entre a madrugada e o amanhecer, e entre o fim da tarde e a noite.

O sol vai aparecer entre as nuvens, mas a temperatura não deve subir tanto, ficando na casa dos 10°C de manhã e máxima de 20°C à tarde.

Na terça (21), a garoa ainda será observada na madrugada com mínima prevista de 10°C. O sol volta a aparecer entre muitas nuvens durante o dia, mas a máxima prevista será de apenas 23°C.

O cenário da quarta será parecido, mas a mínima pode baixar um pouco mais e ficar nos 9°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima, porém, pode subir até os 25°C, aumentando também a amplitude térmica. A partir deste dia, não há previsão de chuva até pelo menos o fim de semana.

Diante desses dias de previsão de frio, o Governo de São Paulo anunciou a ativação do abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, a partir das 19h deste domingo. A medida, que tem previsão de funcionamento até a manhã de quarta, visa a oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

"Durante todos os dias de funcionamento, o abrigo solidário disponibiliza alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado, lembrando também que os pets são bem-vindos e recebem o cuidado necessário, reforçando o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a proteção das populações mais vulneráveis diante de eventos extremos de frio", diz a Defesa Civil, em nota.

Somente a partir de quinta (23) é que o tempo começa a esquentar um pouco mais. A mínima prevista é de 10°C e a máxima, de 26°C. Marcas que devem subir nos dias seguintes, com máximas de 26°C na sexta (24), 29°C no sábado (25) e 32°C no domingo (26).

O frio também atinge todas as regiões do estado nos próximos dias, principalmente, entre a madrugada e a manhã. Quanto mais ao oeste, porém, os termômetros devem se manter um pouco mais elevados.