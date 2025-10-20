SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Impasse entre governo e Petrobras, assalto no Louvre, novo presidente da Bolívia e outras notícias para começar esta segunda-feira (20).

GOVERNO LULA

Governo e Petrobras entram em impasse sobre investimentos após queda do petróleo. Com preço do barril desvalorizado no mercado, executivos defendem rever números.

GOVERNO LULA

Aliados de Bolsonaro veem Lula em alta e tentam frear pressão por escolha de sucessor. Expectativa, mesmo na oposição, é de que EUA revejam ao menos parte das tarifas a produtos brasileiros. Entorno diz que não há urgência para anúncio sobre candidato à Presidência e estende prazo para 2026.

GOVERNO LULA

Lula deve anunciar escolha de Messias para o STF até terça (21), dizem aliados. Boulos deve ser nomeado ministro da Secretaria-Geral da Presidência no mesmo prazo. Indicações devem ser feita antes de viagem à Ásia, e há expectativa de anúncio já na segunda (20).

ESTADOS UNIDOS

Ex-dirigente da Cultura atua 'nas sombras' ao lado de Eduardo Bolsonaro nos EUA. O ex-PM André Porciuncula se alinha a ofensiva contra STF, Tarcísio e Lula, mas evita redes sociais e holofotes. Apenas Eduardo e Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Figueiredo, se mostram publicamente.

RIO DE JANEIRO

PMs de folga trocam tiros e um deles morre no RJ. Policiais estavam no mesmo carro e entraram em confronto em rua da zona oeste; sobrevivente está internado.

BOLÍVIA

Rodrigo Paz surpreende de novo, é eleito presidente da Bolívia e encerra ciclo da esquerda. Azarão no 1º turno e atrás nas pesquisas no 2º, senador que nasceu no exílio de seus pais quer 'capitalismo para todos'. Com segundo turno inédito, pleito marca fim da hegemonia do MAS e de Evo Morales no poder.

CHINA

Economia da China desacelera e cresce 4,8% no terceiro trimestre. Ritmo foi menor do que a alta de 5,2% no período anterior; meta anual é de 5%. Resultado do PIB veio em linha com expectativa de analistas consultados pela Reuters.

VIOLÊNCIA

Rotina de roubos violentos transforma Joaquim Antunes, em Pinheiros, na rua do medo. OUTRO LADO: Secretaria da Segurança Pública de SP diz que PM reorienta policiamento com base nos registros de ocorrência e que índice de criminalidade caiu na região. Via de 1 km registrou 33 roubos e 12 furtos de celulares neste ano, e moradores criam estratégias para fugir dos ladrões.

LIVROS

Nobel enxerga o Brasil com indiferença ou exotismo, diz escritor Milton Hatoum. Autor conclui trilogia sobre ditadura com 'Dança de Enganos'. Eleito para a ABL, ele diz que literatura deve evitar respostas.

METRÔ

Com obra de R$ 35 milhões, estação Pinheiros do metrô de SP terá shopping e lounge. Reforma no local, por onde passam cerca de 106 mil pessoas diariamente, têm previsão de ser concluída em agosto de 2026. Entre as novidades está um café em área de convivência externa; concessionária encomendou pesquisa e usuários pediram até academia de ginástica.

SAÚDE

Médico em SP realiza telecirurgia robótica para tratar câncer de próstata no RS. Conexão foi feita por meio de fibra óptica, embora seja possível fazer por 5G. Especialistas veem potencial para levar tecnologia ao SUS.