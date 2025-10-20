PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Em encontro de primeiras-damas nesta segunda-feira (20) em Paris, Janja Lula da Silva prometeu levar Brigitte Macron para tomar um banho de rio, durante a COP30, em novembro, em Belém.

A primeira-dama brasileira conversou com a francesa durante visita de cerca de uma hora à exposição "Amazônia", no museu do Quai-Branly, perto da Torre Eiffel.

A mostra, que traça um panorama da arte e da cultura dos povos originários da região, faz parte do calendário cultural do Ano do Brasil na França. Durante a conversa com Brigitte, Janja também comentou que tem ancestrais indígenas.

O presidente da França, Emmanuel Macron, já garantiu que estará presente na COP30. A ida de Brigitte a Belém é provável, mas ainda não foi anunciada oficialmente.

Ao final do encontro, Brigitte Macron disse esperar que o debate sobre as mudanças climáticas tenha continuidade após a COP30, em novembro, em Belém.

"Em certos momentos se fala muito [do tema]. Em outros, param de falar. Ainda há tempo para que a gente se dê conta de tudo que está em jogo. É preciso lembrar disso o tempo todo. Então, é preciso que haja uma forma de continuidade. É a continuidade do problema que deve nos tocar", afirmou.

Questionada sobre o mesmo tema, a primeira-dama brasileira reiterou o discurso que vem sendo repetido pelos organizadores da COP30: que o evento de Belém tem que ser "a COP da implementação".

"Espero que as decisões saiam do papel e vão para a ação efetivamente. É isso que a humanidade está precisando, de uma virada de chave para que a gente possa efetivamente enfrentar as mudanças climáticas", afirmou Janja.

Janja cumpre desde a semana passada, na Itália e na França, uma agenda de eventos relacionada à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa internacional que ela comanda. Depois de participar de encontros com a comunidade brasileira em Paris, deve seguir na terça (21) para a Ásia, onde acompanhará o presidente Lula em viagem oficial.