SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Minutos antes de ser preso pela Polícia Federal, na última quarta-feira (14), o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, pegou uma espingarda em um armário.

A ação ocorreu em Igaratá, no Vale do Paraíba (SP), por volta das 6h. A operação, apelidada de Narco Bet, investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro de tráfico internacional de drogas por meio de bets.

Imagens obtidas pelo Fantástico, da TV Globo, mostram Buzeira aparentemente assustado após olhar pela janela do quarto, que tem uma câmera. A casa hava sido cercada por agentes da PF.

Então, a mulher dele, grávida, aponta para um telefone, que o influencer pega antes de sair do cômodo.

Buzeira volta ao quarto, pega uma espingarda no armário, carrega a arma e deixa o local. Depois ele volta, guarda a arma no armário e fica com o celular.

A filha pequena do casal acorda e vai para a cama deles, enquanto a movimentação no quarto continua. Com a criança na cama, Buzeira volta ao cômodo, pega de novo a arma e mais munição.

Ele deixa o quarto e, ao voltar, não está com a arma, nem com o celular. Outros trechos de vídeo compartilhados pelo influenciador em seu perfil no Instagram mostram ele sendo empurrado e policiais batendo e mexendo em câmeras que estavam em diferentes partes da casa.

Segundo o Fantástico, policiais apreenderam três pistolas, um revólver e um rifle, além da espingarda. As armas tinham registro como CAC, mas não para serem mantidas na casa do influenciador ou ao alcance de outras pessoas. Também foram levados carros, motos e duas pedras de esmeralda com um documento que apontaria um valor de R$ 1,7 bilhão.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, Buzeira e outro preso na operação, Rodrigo Morgado, que teria atuado como contador de empresas envolvidas no suposto esquema, deixaram a superintendência da Polícia Federal. Buzeira foi para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na capital, e Morgado, para um centro em São Vicente, no litoral paulista.

A reportagem não conseguiu contato com as defesas de Buzeira e Morgado.

De acordo com a PF, houve tentativa de entradas amigáveis. Por fim, segundo o Fantástico, o irmão de Buzeira permitiu a entrada dos policiais pela sacada.

O influenciador tem mais de 15 milhões de seguidores somente no Instagram, onde ostenta carros milionários, mansões luxuosas, dinheiro e viagens. Além disso, exibe fotos com diversos famosos, como Neymar, Virginia Fonseca, Zé Felipe e o rapper Oruam.

Ele ganhou notoriedade em 2023 ao presentear o jogador Neymar com um cordão de ouro estimado em R$ 2 milhões. Na ocasião, ele tinha 4,5 milhões de seguidores no Instagram.

Natural do bairro de Itaquera (zona leste de SP), Buzeira tentou seguir carreira como jogador de futebol e MC, mas não vingou. Trabalhou em restaurante e numa empresa de comércio exterior mas foi demitido na pandemia. Depois disso, ele começou a fazer rifas e sorteios nas redes.

Segundo a investigação, dados armazenados em nuvem a partir do telefone celular de Rodrigo Morgado apontaram suspeitas sobre atuação em lavagem de dinheiro para pessoas físicas e jurídicas, com atuação no tráfico internacional de cocaína.

Ainda conforme a polícia a partir da análise das informações armazenadas em nuvem, Morgado teria atuado como contador de empresas envolvidas na aquisição de um veleiro apreendido no ano passado pela Marinha dos Estados Unidos com mais de três toneladas de cocaína.

A investigação encontrou grandes operações financeiras, a princípio, incompatíveis com sua capacidade financeira e de suas empresas.