SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos dez feridos resgatados do desabamento de um conjunto de residências em Olinda (PE) está com 85% do corpo queimado. O idoso de 67 anos está internado em estado grave no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

José de Lima foi encontrado sob os escombros e socorrido de helicóptero até o hospital. O desabamento, que ocorreu na manhã deste domingo (19), no bairro de Ouro Preto, deixou dois mortos e 10 feridos.

Um homem e uma idosa cadeirante morreram no local. Cláudio dos Anjos da Silva, 40, e Luzinete dos Santos Lima, 69, que é cadeirante, não resistiram aos ferimentos. Os corpos deles foram encontrados sob os escombros.

Dez pessoas ficaram feridas. Bombeiros resgataram dois adultos e duas crianças. Outros moradores que se machucaram foram retirados do local por vizinhos. Atuaram na ocorrência nove viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional, com um total de 33 bombeiros, além de equipes com cães de busca.

Feridos foram socorridos para Unidades de Pronto Atendimento e hospitais do Grande Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde de todos os feridos.

POLÍCIA INVESTIGA SE EXPLOSÃO CAUSOU DESABAMENTO

Imóvel tinha oito casas, sendo cinco no térreo e três no pavimento superior. Melquezedek Calado, major do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, afirmou que moravam no local 12 pessoas. "O mais difícil foi entender a descrição do imóvel, eram muitas residências no mesmo espaço, então a gente precisava entender onde estava mais ou menos cada vítima, e depois a dificuldade é a retirada dos escombros", disse.

Informações de vizinhos indicam que uma explosão pode ter causado o desabamento. "A gente não conseguiu sentir o cheiro de gás quando chegou ao local, mas houve esse relato de uma explosão", disse Calado.

O secretário de Defesa Civil de Olinda, Carlos Albuquerque, declarou à imprensa que a possibilidade ainda será investigada. "Qualquer causa que levou a residência a colapsar é prematura. O que a gente precisa trabalhar agora é com o resgate das famílias para salvaguardar o bem maior que é a vida. Todo mecanismo de aparato que a gente possa dar as famílias está aqui", afirmou.

Desabamento ocorreu pouco antes das 7h15 de domingo, na rua Maria Sena Dias, no bairro Ouro Preto. O Instituto de Criminalística está no local e realiza perícia na área e na vítima. O desabamento será investigado pela Delegacia do Varadouro.