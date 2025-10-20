SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Governo de São Paulo confirmou a empresa Mota-Engil Latam Portugal S.A. como vencedora definitiva da concessão do túnel Santos-Guarujá, cujo leilão ocorreu no início de setembro. O contrato, com prazo de 30 anos, inclui as etapas de operação e manutenção da infraestrutura.

Com a habilitação definitiva, o processo segue agora para as etapas de homologação e adjudicação. Depois, é feita a assinatura do contrato.

Após essa fase, a concessionária terá até 60 dias para formalizar o acordo, e os aportes públicos. Os valores são de R$ 2,7 bilhões por parte de São Paulo e R$ 2,7 bilhões pela União - deverão ser efetuados até 60 dias após a assinatura.

Companhia venceu o leilão com desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública máxima anual de R$ 438,3 milhões. O processo pode ser acompanhado pelo site oficial do projeto, que reúne todas as informações sobre a obra, o cronograma de execução e o andamento das etapas.

Cetesb já emitiu a licença ambiental prévia, que atesta a viabilidade do projeto. A análise considerou aspectos como impactos sobre manguezais, fauna, flora, ruído e desapropriações, estabelecendo condicionantes que deverão ser seguidas na fase de licenciamento de instalação.

Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar no fim do ano, segundo o governo federal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a deve gerar 5.000 empregos diretos.

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel, mas previsão é de obras concluídas até 2031. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia. Entenda como túnel será construído clicando aqui.

Túnel será o primeiro do tipo imerso no Brasil. Trajeto, que nesta segunda-feira (20) é feito por sistema de balsas ou por rodovia, varia de 18 a 60 minutos, será reduzido a poucos minutos, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas.