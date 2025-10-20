SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Manifestantes protestam na região da rua 25 de Março na manhã desta segunda-feira (20) após um homem ter sido baleado na cabeça em uma tentativa de assalto na tarde de sábado.

Os motociclistas que participam do protesto se concentraram no Anhangabaú, na região central de São Paulo, e foram até a rua Carlos de Sousa Nazaré, perto do cruzamento com a Barão de Duprat, onde o homem foi baleado. A vítima está internada em estado grave.

"A gente vive no estado de São Paulo, onde o trabalhador tem medo da polícia, mas o ladrão age às duas da tarde, criminosamente, baleando um trabalhador. A gente não vai admitir isso. Trabalhador não tem que ter medo de polícia. Quem tem que ter medo de polícia é bandido", afirmou o motociclista Jr. Freitas em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram. Ele discursou durante o ato desta segunda.

Imagens de uma câmera de segurança captaram o momento em que a vítima é abordada pelo assaltante, que carregava uma mochila de entregador, às 14h11 na rua Carlos Souza de Nazaré, próximo ao cruzamento com a rua Barão de Duprat e à avenida Senador Queirós.

O homem está andando no meio da rua, carregando uma sacola plástica preta, quando é perseguido por um sujeito que usa agasalho e boné pretos. O assaltante agarra o homem com um dos braços, alcança a sacola e mira na cabeça da vítima com a pistola na mão direita, mostram as imagens.

A vítima oferece pouca resistência e cai no asfalto no momento do disparo, e o assaltante deixa o local com a sacola na mão. A ação dura cerca de dez segundos.

Algumas pessoas que caminhavam na rua passam ao lado da vítima caída sem oferecer ajuda. Um homem numa motocicleta também se aproxima da vítima poucos segundos após o ataque, olha para o corpo e deixa o local rapidamente.

Durante o atendimento à ocorrência, policiais militares encontraram outro homem baleado numa viela da rua Barão de Duprat. Testemunhas disseram que o segundo ferido seria um dos autores do roubo e que tinha sido atingido por um PM de folga. Uma pistola de pequeno porte foi apreendida

O homem atingido pelo assaltante estava com seis iPhones e um iPad, segundo a PM. "Imagens e relatos apontam que ao menos oito criminosos teriam participado da ação", informou a corporação, em nota.