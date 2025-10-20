SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou a menor temperatura em um dia de outubro em 11 anos, com a marca de 11,2°C, segundo a Defesa Civil estadual.

O frio nesta segunda-feira (20) foi o mais intenso para o mês desde 2014, quando foi registrada a marca de 10,7°C. A segunda menor temperatura no período recente foi registrada em 2003, com 11°C.

"O registro desta semana reforça o caráter atípico deste episódio de frio em pleno mês de primavera", afirma a Defesa Civil em comunicado.

A queda nas temperaturas, segundo o órgão estadual, ocorre por causa da passagem de uma frente fria acompanhada por ventos intensos e a chegada de uma massa de ar polar.

Entre as recomendações estão evitar exposição prolongada ao frio, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. O governo de São Paulo anunciou a ativação do abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, a partir das 19h deste domingo.

A medida, que tem previsão de funcionamento até a manhã de quarta-feira (22), oferece acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

FRIO DEVE PERMANECER ATÉ QUARTA

A massa de ar frio que chegou à região metropolitana de São Paulo mantém as temperaturas baixas até ao menos quarta.

Na terça-feira (21), a garoa ainda será observada na madrugada com mínima prevista de 10°C. O sol volta a aparecer entre muitas nuvens durante o dia, mas a máxima prevista será de apenas 23°C.

O cenário da quarta será parecido, mas a mínima pode baixar um pouco mais e ficar nos 9°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima, porém, pode subir até os 25°C, aumentando também a amplitude térmica. A partir deste dia, não há previsão de chuva até pelo menos o fim de semana.