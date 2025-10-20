RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras afirmou nesta segunda-feira (20) que obteve licença para a perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas, projeto que vinha sendo alvo de embate entra as áreas ambiental e energética do governo.

A estatal falou que a perfuração "está prevista para ser iniciada imediatamente" e deve durar cinco meses. Ou seja, estará ocorrendo enquanto o planeta debate medidas para combater a mudança climática na COP30, em Belém -também a base das operações de perfuração.

"Por meio desta pesquisa exploratória, a companhia busca obter mais informações geológicas e avaliar se há petróleo e gás na área em escala econômica. Não há produção de petróleo nessa fase", afirmou a Petrobras, em nota.

O processo de licenciamento levou quase cinco anos, com diversos embates dentro do próprio governo. O bloco exploratório 59 da bacia da Foz do Amazonas, onde o poço será perfurado, foi leiloado pelo goveno em 2013.

"A conclusão desse processo, com a efetiva emissão da licença, é uma conquista da sociedade brasileira e revela o compromisso das instituições nacionais com o diálogo e com a viabilização de projetos que possam representar o desenvolvimento do país", afirmou a presidente da estatal, Magda Chambriard.