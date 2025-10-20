BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), chamou esta segunda-feira (20) de um "dia histórico" em razão da autorização para a Petrobras perfurar o poço 59 da bacia Foz do Amazonas.

Para ele, a decisão vai viabilizar "as pesquisas para a descoberta de riquezas como do petróleo, que poderão e serão decisivas para nosso presente e para nosso futuro".

Nesta segunda, o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) autorizou a Petrobras a perfurar o bloco, que é um dos principais focos de embate dentro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A licença foi dada a menos de um mês da COP30, conferência do clima da ONU que ocorrerá em Belém de 10 a 21 de novembro.