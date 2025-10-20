SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fuvest, responsável pelo vestibular da USP, divulgou nesta segunda-feira (20) os enunciados e o gabarito do simulado aplicado no domingo (19). O material está disponível no site da fundação (https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp).

O exame teve 90 questões inéditas de múltipla escolha e reuniu 7.926 participantes inscritos no vestibular real, com 12,8% de abstenção. O desempenho individual poderá ser consultado em 30 de outubro, na área do candidato.

A prova apresentou integração entre áreas do conhecimento, como biologia e química, e incluiu temas de filosofia, sociologia, artes e educação física. O caderno também teve novo projeto gráfico, feito para facilitar a leitura e a concentração.

Apesar das mudanças, parte dos candidatos afirmou nas redes sociais não ter notado diferenças em relação aos anos anteriores.

Já estudantes ouvidos pela Folha de S.Paulo após a prova afirmaram que fazer o simulado foi importante para saber o que focar na preparação.

O coordenador pedagógico do Poliedro Curso SP, Raul Soares Neto, avaliou que o simulado reforçou a ênfase em interpretação e análise, reduzindo o peso da memorização. "As questões dialogam com diferentes áreas e estimulam o raciocínio crítico", disse.

Segundo ele, esse tipo de prova exige que o aluno relacione conceitos e use repertórios variados para resolver problemas. "É uma tendência de avaliações mais interdisciplinares, que mantêm o rigor, mas atualizam as práticas avaliativas", afirmou.

O simulado foi aplicado na Cidade Universitária, na USP Leste e em campi do interior ?Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. A redação não foi incluída, por fazer parte apenas da segunda fase.

O vestibular 2026 da USP oferecerá 11,1 mil vagas, distribuídas entre a Fuvest, o Enem-USP e o Provão Paulista. A prova oficial da primeira fase está marcada para 24 de novembro.

FUVEST TERÁ DOIS SIMULADOS EM 2026

Após a alta procura pelo simulado, a Fuvest anunciou que realizará dois testes em 2026, nos dias 26 de abril e 26 de julho, ambos em domingos. As datas foram confirmadas pelo diretor-executivo da fundação, Gustavo Mônaco.

Segundo ele, o retorno do formato ampliado busca atender à demanda dos candidatos e reduzir a ansiedade diante das mudanças no modelo de prova. "A procura foi muito alta neste ano, e o resultado mostrou que os simulados ajudam os vestibulandos a se familiarizarem com o novo formato", afirmou.

Os simulados de 2026 serão realizados antes do período de inscrições do vestibular e serão abertos a todos os interessados, sem limitação de vagas ?diferentemente do formato atual, restrito a quem participa do processo seletivo da USP.

CALENDÁRIO DA FUVEST 2026

- Primeira fase: 23 de novembro de 2025

- Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025

- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026