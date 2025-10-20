SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os advogados do investigador Fernando Augusto Diniz, da Polícia Civil de Minas Gerais, preso após atirar com um fuzil contra trabalhadores de uma obra em Contagem (MG), afirmaram que a acusação contra o policial é "injusta".

Defesa alega que o cliente é inocente e que ele foi vítima de "julgamento prematuro". "Após o assassinato do gari Laudemir Fernandes, no qual vinculou-se a imagem da Polícia Civil de Minas Gerais, qualquer incidente que noticie a participação de agentes daquela instituição, ocorre o julgamento prematuro, com a criação de factoides", diz nota do escritório Silveira e Silva Advogados.

Advogados afirmam que Fernando não pode ser enquadrado por tentativa de homicídio. "A partir das informações contidas nos laudos periciais e nas oitivas das próprias vítimas, o Poder Judiciário expressamente já disse não vislumbrar qualquer crime de homicídio, mas sim de uma pretensa lesão corporal, o que, por si só, já fragiliza a injusta acusação feita contra ele", continua o comunicado.

Justiça determinou que Fernando ficará em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. O preso passou por audiência de custódia neste domingo (19), tendo o magistrado Marco Paulo Calazans convertido a prisão em flagrante em domiciliar após pedido dos advogados do investigador.

Defesa argumentou que o policial tem uma doença e que precisa de tratamento. No processo, os advogados explicaram que o preso tem "uma pequena lesão expansiva intramedular, na altura de T6-T7, em situação central e paracentral direita, sugerindo glioma bem diferenciado". A defesa também alegou que o sistema prisional não conta com serviço médico assistencial na própria sede, além de serem precárias as condições de encaminhamento a UPAs, em situações de urgência.

INVESTIGADOR ATIROU POR VINGANÇA, ACREDITA POLÍCIA

A principal linha de investigação aponta para vingança por causa de desentendimentos. Diniz é filho de um vizinho da obra. A suspeita é a de que o pai do policial vinha discutindo com a empreiteira responsável pela construção. O investigador foi até o local e teria ordenado que os trabalhadores se deitassem antes dos disparos.

Uma perícia foi feita no local da obra. Um cartucho calibre 556 foi encontrado. Os dois homens baleados, de 32 e de 57 anos, foram encaminhados para o hospital, mas não se sabe o estado de saúde deles. Um dos feridos foi atingido na perna, mas conseguiu correr até a entrada da obra e acionar a PM.

Diniz tem 17 mil seguidores nas redes sociais e se apresenta como influencer. O investigador afirma ser graduado em Direito com especialidade em Segurança Pública pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Ele seria lotado na Puma (Patrulha Unificada Metropolitana de Apoio).


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se