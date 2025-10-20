SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou nesta segunda-feira (20) a primeira morte no estado por intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica.

A vítima é um homem de 55 anos, morador de Foz do Iguaçu (PR). Ele procurou atendimento em uma UPA da cidade no dia 14 de outubro, com dores abdominais, e relatou ter consumido bebida alcoólica no dia anterior.

O paciente, que possuía doenças crônicas e comorbidades, não resistiu e morreu ainda na UPA. Amostras foram coletadas para realização de exames, que confirmaram a presença de metanol no organismo.

Paraná registrou 21 notificações de intoxicação por metanol até o momento. Desses, cinco casos foram confirmados ? incluindo um óbito ?, 14 foram descartados e dois ainda são investigados: um em Foz do Iguaçu e outro em Curitiba, envolvendo uma mulher de 49 anos que está internada com quadro estável.

Na última sexta-feira, o Estado recebeu 424 ampolas de etanol farmacêutico, adquiridas pelo governo estadual. O medicamento é utilizado como antídoto em casos de intoxicação por metanol.

SITUAÇÃO NACIONAL

O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que o Brasil soma 46 casos confirmados de intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. Ao todo, foram registradas 133 notificações, das quais 46 foram confirmadas e 87 ainda estão em investigação. Outras 528 notificações já foram descartadas.

Os números de casos confirmados por estado são: 38 em São Paulo, 5 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul. São Paulo segue como o estado com maior número de notificações, totalizando 38 casos confirmados, 44 em investigação e 369 já descartados.

6 óbitos em São Paulo e 2 em Pernambuco. Outros 9 continuam em investigação ? sendo 3 em Pernambuco, 2 em São Paulo, 2 no Paraná, 1 no Mato Grosso do Sul e 1 em Minas Gerais.