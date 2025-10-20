Para valorizar as histórias de pessoas e comunidades indígenas presentes em seu acervo, o Museu da Pessoa está com inscrições para a nova Mostra Educativa que neste ano tem como tema Vidas Indígenas. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo que transforma memórias individuais em patrimônio coletivo.

A Mostra Educativa é um projeto do museu que incentiva educadores e produtores de conteúdos educativos de todo o Brasil a utilizar o seu acervo de histórias de vida e a transformá-lo em planos de aula, atividades pedagógicas ou projetos educacionais.

Neste ano, a proposta é resgatar as histórias de pessoas e de comunidades indígenas que integram o museu, valorizando culturas, memórias e saberes dos povos originários.

O concurso é aberto a educadores da educação formal e não formal, de todas as regiões do Brasil e vai distribuir R$ 40 mil para as 11 propostas vencedoras que utilizarem as histórias de vida indígena do acervo em projetos educativos.

De acordo com o museu, podem participar desse concurso professores e coordenadores do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio, educadores que atuam em projetos extracurriculares e organizações sociais, além de produtores de conteúdo digital com fins educativos.

As propostas encaminhadas devem obrigatoriamente selecionar ao menos dois itens do acervo do museu que estejam relacionados ao tema, transformando-os em planos de aula, sequências de atividades ou conteúdos digitais.

Os trabalhos inscritos vão concorrer em três categorias: Na sala de aula, Além da sala de aula e No digital.

O concurso prevê ainda que um terço dos prêmios será destinado a educadores ou grupos indígenas.

A Mostra Educativa reforça a missão do Museu da Pessoa de democratizar o acesso à memória social. Ao trazer as histórias de vida indígenas para a sala de aula e para os espaços educativos, incentivamos novas gerações a refletirem sobre diversidade, identidade e cidadania, disse Karen Worcman, fundadora e diretora do Museu da Pessoa, por meio de nota.

A inscrição é gratuita e aberta a participantes de todo o Brasil. O cadastro deve ser realizado pelo site do Museu, até o dia 4 de novembro. Os vencedores serão anunciados um mês depois.

