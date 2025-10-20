SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil registra nove mortes por intoxicação de metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Os dados atualizados foram divulgados na noite desta segunda-feira (20) pelo Ministério da Saúde.

O estado de São Paulo lidera os registros de mortes com seis casos. Em seguida, aparecem Pernambuco (2) e Paraná (1).

Sete mortes estão em investigação: 1 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 em Minas Gerais e 1 no Paraná. Outras 27 notificações de óbitos foram descartadas.

Brasil contabiliza 47 casos confirmados da intoxicação. O estado de São Paulo segue com o maior número de notificações, 38 casos, e 19 em investigação.

Além de São Paulo, há casos confirmados em: Pernambuco (3), Paraná (5) e Rio Grande do Sul (1).

País ainda investiga 57 registros suspeitos. Os casos estão distribuídos em São Paulo (19), Pernambuco (26), Rio de Janeiro (2), Piauí (3), Mato Grosso do Sul (1), Goiás (1), Paraná (1), Bahia (1), Minas Gerais (1) e Tocantins (1).

O QUE É O METANOL

Metanol é nocivo para a saúde e pode causar vários sintomas. A exposição a quantidades significativas do produto pode resultar em náusea, vômito, dor de cabeça, visão turva, cegueira permanente, convulsões, coma, danos permanentes ao sistema nervoso ou morte. Em alguns casos, a substância costuma ser adicionada ilegalmente ao combustível como uma alternativa mais barata ao etanol.

Tomar pequenas quantidades pode causar intoxicação. Segundo especialistas, a toxicidade do metanol está relacionada à dose que você toma ?e à forma como seu corpo lida com ela. O CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) alerta que cerca de 10 ml de metanol puro pode causar cegueira e 30 ml pode ser letal.

Metanol é um álcool líquido, incolor e também conhecido como álcool metílico. Embora semelhante ao etanol na aparência, o metanol não deve ser confundido com o álcool usado em bebidas.