PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Uma brasileira afirma ter sido vítima de uma tentativa de estupro em um trem no subúrbio de Paris, na última quinta-feira (16). A ocorrência, que teve repercussão na imprensa francesa, foi parcialmente registrada em um vídeo que circulou nas redes sociais.

Jhordana Dias, de 26 anos, de Goiânia (GO), confirmou à reportagem as informações publicadas pelo jornal Le Parisien e compartilhou com a Folha de S.Paulo o vídeo.

Nas imagens, uma mulher aparece interpondo-se entre a brasileira e o suspeito. Ela ordena ao homem que fique no fundo do vagão, enquanto se ouve Jhordana soluçando e gritando, em português ?ela não fala francês: "Ele tentou me agarrar! Eu tô com medo!".

"Eu pedi a você para ficar lá, você não quer ficar lá. Fique lá. Fique aí", diz ao homem, em francês, a mulher que socorreu Jhordana. Em seguida, o suspeito desce do vagão e foge correndo pela plataforma da estação.

O incidente ocorreu na estação de Choisy-le-Roi, na periferia sul de Paris.

Jhordana, que é contadora, veio morar na França há poucos meses, juntando-se a um irmão mais velho, que mora há seis anos em Juvisy-sur-Orge, outra cidade da periferia sul de Paris.

Ela voltava de Paris para Juvisy, pela manhã, quando o vagão em que viajava esvaziou-se completamente na estação de Choisy-le-Roi. Ficaram apenas ela e o suposto agressor, que a observava fixamente.

Jhordana conta que o homem a agarrou e tentou baixar suas calças e beijá-la. Diante da resistência, mordeu-a no lábio, deu-lhe um tapa, arranhou-a sob o olho esquerdo, tocou seus seios e suas nádegas e tentou sufocá-la para que não gritasse. O Le Parisien publicou uma foto do rosto de Jhordana, com curativos sob o olho esquerdo e entre o nariz e o lábio superior.

Outra passageira, ao ouvir os gritos, correu até o vagão para socorrê-la e em seguida filmou o final do incidente. "O que teria acontecido se ela não tivesse vindo? Talvez eu estivesse morta", disse Jhordana.

Segundo o Observatório Nacional de Violência contra as Mulheres, o número de casos de violência sexual em transportes coletivos aumentou 86% entre 2016 e 2024. Em 2024, foram registradas 3.374 ocorrências desse tipo na França, incluindo ofensas sexuais, exibicionismo e assédio sexual. Estupro e tentativas de estupro representam 6% desses casos.