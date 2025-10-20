SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde informou, nesta segunda-feira (20), que os casos de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcóolica agora somam 47. Outros 57 casos ainda estão em investigação -e 578 notificações já foram descartadas.

O total de mortes chegou a nove, sendo seis confimadas em São Paulo, duas em Pernambuco e uma no Paraná, confirmada nesta segunda-feira (20).

Trata-se de uma desaceleração no número de intoxicações: na sexta-feira (17), eram 46 pessoas, segundo o Ministério da Saúde, que haviam recebido a confirmação. O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações, com 38 casos confirmados e 19 em investigação. O estado já descartou 408 ocorrências.

Pernambuco (3), Paraná (5) e Rio Grande do Sul (1) também tiveram ocorrências.

As informações do boletim do Ministério da Saúde são enviadas pelos estados e consolidadas pelo Cievs (Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional). O órgão considera o caso confirmado quando o metanol é detectado em exames laboratoriais.

O Brasil já recebeu um lote com 2.500 ampolas de fomepizol, um antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes.

O Ministério da Saúde também afirma que o SUS está abastecido de etanol farmacêutico, produto que vem sendo utilizado nos tratamentos de intoxicação. A substância bloqueia o caminho pelo qual o metanol se transforma em ácido fórmico, mas provoca embriaguez como efeito colateral. O fomepizol faz o mesmo, mas com menor risco de efeitos adversos.

RECOMENDAÇÃO

Os órgãos de saúde recomendam evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência. O paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica.

Os sintomas de intoxicação de metanol podem estar associados a dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até seis horas após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.