PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira (20) um dos suspeitos de ter participado do roubo de R$ 14 milhões durante um assalto ao aeroporto de Caxias do Sul (RS) em junho do ano passado.

Luiz Fernando Ciareli dos Santos, 37, foi preso em Osório, no litoral norte do Rio Grande do Sul, após solicitação da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul.

Ele é um dos suspeitos de ter planejado e executado o assalto ao aeroporto Hugo Cantergiani, o maior da serra gaúcha. A PF não disse se ele já constituiu defesa, e a reportagem não conseguiu localizar seus representantes.

Na noite de 19 de junho de 2024, os criminosos entraram no aeroporto usando carros falsamente identificados como viaturas da Polícia Federal.

Armados com metralhadoras calibre .50 e fuzis, renderam seguranças e atacaram um carro-forte que transportava dinheiro trazido de um avião.

O confronto com a polícia terminou com a morte do 2º sargento Fabian Oliveira, de 47 anos. Um criminoso também morreu na troca de tiros, e outro suspeito foi morto posteriormente ao resistir à prisão em São Paulo.

De acordo com o Ministério Público Federal, o assalto foi planejado em conjunto por integrantes do PCC em São Paulo e da facção gaúcha Bala na Cara.

À época, o aeroporto de Caxias do Sul era um dos poucos acessos aéreos ao Rio Grande do Sul depois que as chuvas de maio inundaram e interditaram o aeroporto internacional Salgado Filho em Porto Alegre.

Em setembro de 2024, o Ministério Público Federal denunciou 19 pessoas pelos crimes de latrocínio, organização criminosa armada, posse de arma de fogo de uso restrito, explosão, uso de sinal público falsificado e adulteração de placas de veículos. Já em agosto desse ano, mais 22 pessoas foram indiciadas.