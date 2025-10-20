Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que crimes como roubos de carga e de veículos registraram queda de mais de 40% em todo o estado no mês de setembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024.

Por outro lado, a produtividade policial aumentou no período com mais apreensões de fuzis e drogas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (20).

O furto de celular, um dos crimes que mais afeta a população, ficou praticamente estável: em setembro deste ano foram levados 3.849 aparelhos contra 3.842 registrados em setembro do ano passado, um aumento de 0,2%.

Já o furto de bicicleta teve aumento de 10% em relação a setembro de 2024. Foram 356 bicicletas levadas de seus proprietários contra 323 no mesmo mês de 2024.

Os furtos em coletivos, quando os assaltantes entram nos ônibus para pegar os celulares dos passageiros, tiveram um aumento de 13% em relação a setembro de 2024. Neste ano, foram 717 aparelhos levados nesta situação, contra 636 no mesmo mês do ano passado.

Produtividade policial

Pela primeira vez, desde o início da série histórica iniciada em 2007, as polícias Civil e Militar apreenderam 593 fuzis nos primeiros nove meses do ano. Ou seja, foram retirados de circulação uma média de dois fuzis das mãos dos criminosos por dia.

Ainda na produtividade policial, outros indicadores que registraram bons resultados neste ano foram: 12.898 veículos recuperados; 31.691 prisões em flagrante; 19.114 drogas apreendidas e 4.591 armas tiradas de circulação.

Patrimônio

Os crimes contra o patrimônio registraram queda em todo o Rio de Janeiro no mês de setembro. O número de roubos de carga caiu 46% no período foram 182 casos em 2025, contra 339 no mesmo mês de 2024, o menor índice para setembro desde 2023.

Os roubos de veículos também apresentaram queda significativa. Em setembro de 2025, foram 1.801 ocorrências, contra 3.094 no mesmo período do ano passado uma redução de 42%.

A mesma tendência foi observada nos roubos de rua, que caíram 14%, com 4.448 vítimas em setembro deste ano, ante 5.189 no ano anterior.

Os resultados positivos são frutos de um planejamento baseado em evidências, integração e ações estratégicas. As reduções nos crimes contra o patrimônio e o aumento da produtividade policial reforçam o compromisso das forças de segurança com a sociedade afirmou a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Veja alguns indicadores:

roubo de carga: 182 registros em setembro de 2025, redução de 46% em relação ao mesmo período de 2024, que teve 339 casos;

roubo de rua: 4.448 vítimas em setembro de 2025, redução de 14% em comparação a setembro de 2024, que teve 5.189 casos;

roubo de veículo: 1.801 registros em setembro de 2025, queda de 42% frente às 3.094 ocorrências de setembro de 2024;

apreensão de fuzis: 593 fuzis apreendidos no acumulado de 2025, aumento de 2,8% em relação a setembro de 2024 (577 apreensões);

apreensão de drogas: 19.114 apreensões em nove meses em 2025, crescimento de 3,9% em comparação ao mesmo período de 2024 (18.391 apreensões);

apreensão de armas: 4.591 apreensões em nove meses em 2025, média de 17 armas apreendidas por dia;

prisão em flagrante: 31.691 prisões em nove meses em 2025, média de 70 pessoas presas por dia;

recuperação de veículos: 12.898 veículos recuperados em nove meses em 2025, média de 47 recuperações por dia;

latrocínio: 52 vítimas no acumulado de 2025, 20% a menos que em 2024, quando foram registradas 65 vítimas;

mortes por Intervenção de Agente do Estado: 519 mortes em setembro de 2025, queda de 7% em relação a setembro de 2024 (558 vítimas).

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos registros de ocorrência (RO) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro durante o mês de setembro.

