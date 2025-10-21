SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A massa de ar frio continua atuando com força no estado de São Paulo, o que deve manter esta terça-feira (21) com temperaturas abaixo da média para o mês de outubro. Algumas regiões, como na Serra da Mantiqueira, os termômetros podem registrar menos de 5°C e geada na madrugada.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a madrugada e o início da manhã na Grande São Paulo devem ser úmidos, com possibilidade de nevoeiro e temperatura mínima de 10°C.

Ao longo do dia, o sol vai aparecer e, com a diminuição da nebulosidade, a temperatura máxima pode chegar aos 20°C, reduzindo um pouco a sensação de frio, embora o vento não deva esquentar. Não há previsão de chuva.

O Inmet ainda emitiu um alerta amarelo para risco de vendaval em quase todo o estado, válido até as 10h desta terça. Segundo o instituto, os ventos devem variar de 40 km/h a 60 km/h, mas o risco de queda de galhos de árvores é considerado baixo.

Já a Climatempo prevê uma temperatura um pouco mais alta durante a tarde, com máxima de 22°C entre 13h e 15h. A mínima permanece em 10°C durante a madrugada, entre 4h e 6h.

Nesta segunda-feira (20), o Inmet registrou a mínima de 11,2°C às 6h da manhã e a máxima de 19,5°C às 15h, no Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde é feita a medição oficial da cidade. Foi a menor temperatura em um dia de outubro em 11 anos, segundo a Defesa Civil estadual.

Diante desses dias de previsão de frio, o Governo de São Paulo mantém o abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, desde domingo. A medida, que tem previsão de funcionamento até a manhã desta quarta (22), visa a oferecer acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

"Durante todos os dias de funcionamento, o abrigo solidário disponibiliza alimentação, colchões, cobertores e acolhimento humanizado, lembrando também que os pets são bem-vindos e recebem o cuidado necessário, reforçando o compromisso do Governo do Estado de São Paulo com a proteção das populações mais vulneráveis diante de eventos extremos de frio", diz a Defesa Civil, em nota.

Na Baixada Santista e no litoral norte, o dia deve começar com nevoeiro, com as temperaturas variando de 12°C a 24°C e de 10°C a 24°C, respectivamente. No Vale do Ribeira, a previsão é de mínima de 13°C e máxima de 25°C.

Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, há previsão de geada pela manhã, com temperatura mínima de 4°C e máxima de 16°C. No Vale do Paraíba, o cenário é igual, com geada no início do dia e temperaturas entre 7°C e 23°C. Em Campinas, os termômetros devem variar de 9°C a 25°C, enquanto em Sorocaba a mínima prevista é de 11°C e a máxima, de 25°C.

No oeste e norte do estado, as temperaturas devem ficar um pouco mais elevadas à tarde. Em Presidente Prudente, a mínima prevista é de 12°C e a máxima, de 28°C. Em Marília, a variação fica de 11°C a 26°C.

Em Bauru, os termômetros devem anotar mínima de 11°C e máxima de 26°C; em Araraquara, de 13°C a 28°C; em Araçatuba, de 12°C a 29°C; em São José do Rio Preto, de 14°C a 28°C; em Franca, de 11°C a 26°C; em Barretos, de 14°C a 29°C; e em Ribeirão Preto, de 14°C a 27°C.