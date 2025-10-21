SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma instabilidade no sistema de sinalização provoca falha no funcionamento da linha 4-amarela, na manhã desta terça-feira (21), que opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Ônibus da operação Paese (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) foram acionados para atender o trecho afetado do metrô, mas passageiros reclamam da falta de informações sobre a localização dos veículos.

Há aglomerações de pessoas ao lado de fora de estações, como as da República e da Luz, no centro de São Paulo.

O problema começou no início das operações, às 4h40.

As transferências entre a linha 4 para as demais linhas do sistema metroferroviário estão temporariamente fechadas nas estações Paulista-Pernambucanas, República, Luz e Pinheiros).

Segundo a concessionária ViaQuatro, a medida foi tomada para garantir a segurança dos passageiros e melhor controle do fluxo.

A ViaQuatro informa que equipes de manutenção atuam para normalizar o serviço. Diz também que agentes de atendimento e segurança orientam os passageiros nas estações.