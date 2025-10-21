SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Sesi-SP recebe até esta terça-feira (21) as inscrições abertas para o vestibular 2026, oferecendo cursos de licenciatura gratuitos voltados à formação de professores.

A instituição disponibiliza cursos em quatro áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza, matemática e linguagens. Além disso, também oferece licenciatura em educação física.

De acordo com a Faculdade Sesi-SP, os cursos têm uma formação ampla, com uma abordagem mais integrada, conectando diferentes áreas. Com foco na flexibilidade, a proposta pedagógica busca atender as demandas reais das escolas e promover a adaptação às necessidades dos alunos.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da faculdade. O processo seletivo será realizado em duas etapas.

A primeira, uma prova online, acontecerá no dia 1º de novembro, com resultado oficial divulgado em 5 de novembro.

Já a segunda etapa será de entrevistas, que deverão ser agendadas entre os dias 5 e 9 de novembro, e acontecerão de 10 de novembro a 3 de dezembro. O resultado final do vestibular será divulgado no dia 8 de dezembro.

CALENDÁRIO VESTIBULAR FACULDADE SESI-SP 2026

- Período de inscrições: Até 21 de outubro de 2025

- Aplicação da prova online (1ª Etapa): 1º de novembro

- Divulgação da lista com a classificação oficial dos candidatos: 5 de novembro

- Segunda etapa de entrevistas - Período de agendamento: 5 a 9 de novembro

- Período de realização das entrevistas: 10 de novembro à 3 de dezembro

- Divulgação do resultado: 8 de dezembro

- Convocação e matrícula dos aprovados na 1ª chamada: 9 a 12 de dezembro de 2025