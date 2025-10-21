SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ibama autoriza Petrobras a perfurar poço na Foz do Amazonas, Lula anuncia Boulos ministro, Japão elege primeira-ministra e outras notícias para começar esta terça-feira (21).

AMBIENTE

Petrobras recebe licença para perfuração de poço na bacia da Foz do Amazonas. Autorização sai após cinco anos de embates entre áreas ambiental e energética do governo.

JUSTIÇA

Fux pede devolução de voto em julgamento que condenou Bolsonaro para ajustes gramaticais. Voto de ministro é o último para Secretaria Judiciária publicar acórdão com sentenças. Demora em ato processual pode atrasar prisão de ex-presidente, previsto para o fim deste ano.

SÃO PAULO

Secretário de Tarcísio chama de 'incompetentes' ex-servidores que denunciaram desvios. Guilherme Piai (Agricultura) defende pagamentos de obras em estradas de terra feitos pela gestão anterior. MP-SP afirma que 147 obras tiveram pagamentos irregulares e testemunhas afirmaram que Piai agiu para frear investigação.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ambipar pede recuperação judicial e prolonga crise. Consultoria Álvares Marsal, especializada em reestruturação de negócios, passa atuar pela companhia. Grandes escritórios de advocacia participam da discussão, que envolve os maiores bancos do país.

AMAZON

Serviço de nuvem da Amazon fica instável por 15 horas e derruba sites e aplicativos no mundo todo. Empresa disse que principais serviços foram restaurados após dia inteiro de problemas. Grandes empresas como iFood e Mercado Livre foram atingidos no Brasil por pane do AWS, líder do setor.

MUNDO

Livro de memórias mostra uma Malala longe de ser perfeita; 'não tinha respostas para tudo', diz à Folha de S.Paulo. Paquistanesa vencedora do Nobel da Paz aos 17 conta amores e desventuras de sua vida universitária em Oxford. Ativista pela educação de meninas teve de vencer resistência da própria mãe, que se recusava a vê-la de calça jeans,

MUNDO

Sanae Takaichi é eleita primeira-ministra do Japão e se torna 1ª mulher no cargo. Conservadora defende gastos estatais em áreas estratégicas para garantir segurança econômica. Japonesa se inspira em Margaret Thatcher, com quem compartilha fama de linha-dura.

MUNDO

Sarkozy torna-se primeiro ex-presidente francês a ser preso. Condenado em processo por financiamento ilegal de campanha, político apresentou-se à prisão em Paris na manhã desta terça. Recurso pode tirá-lo da cadeia em poucos dias; presidente Macron defende decisão polêmica de receber antecessor em audiência.

FUTEBOL

Mulher é presa sob suspeita de injúria racial em partida do Campeonato Paulista sub-12. Caso aconteceu em jogo entre Manthiquera e Corinthians, em Guaratinguetá. Adolescente sentou-se no campo chorando após ser alvo de ofensas, e árbitro acionou protocolo antirracismo.

VIOLÊNCIA

Brasileira é vítima de tentativa de estupro dentro de trem na periferia de Paris. Jhordana Dias, há pouco tempo na França, acusa agressor de atacá-la em vagão vazio. Ataque teria sido filmado por uma passageira, que prestou socorro à vítima,

ALIMENTAÇÃO

'Duvido que sejam todos veganos, é preconceito', diz chef que recusou cozinhar para o príncipe William. Evento no Rio com herdeiro britânico exige cardápio sem ingredientes animais. 'Pedem pratos sem carne para não correr risco', diz cozinheiro Saulo Jennings.

CELEBRIDADES

Filhos de Cid Moreira pedem nova investigação contra viúva por suspeita de ocultação de bens. Roger e Rodrigo acusam Maria de Fátima de desviar mais de R$ 100 milhões e solicitam apuração ao Ministério Público. Eles alegam que a última mulher do pai teve evolução patrimonial 'incompatível com os rendimentos declarads'; defesa da jornalista não se manifesta.