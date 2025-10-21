SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crescimento de roubos e furtos na região da Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo, levou a Polícia Militar a reforçar o policiamento na área, inclusive com a presença de integrantes da cavalaria da corporação.

Nos primeiros oito meses do ano, houve alta de 8% nos registros de roubo na área sob responsabilidade do 91º DP (Ceagesp), que inclui a Vila Leopoldina. Foram 413 notificações de janeiro a agosto de 2025, ante 381 no mesmo período de 2024. Isso vai na contramão do movimento registrado na cidade este ano, que teve queda de 13%.

Já os furtos subiram 17%, de 1.374 para 1.609 casos nos primeiros oito meses. Em toda a capital paulista, a alta foi menor, de 5%.

Apesar do crescimento, a Vila Leopoldina está longe de ser o bairro mais perigoso da cidade em 2024. Segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), a área que mais registrou roubos este ano foi a do 47º DP (Capão Redondo), seguida do 37º DP (Campo Limpo), ambos na zona sul, e do 14° DP (Pinheiros), na zona oeste. De janeiro a agosto, os três ultrapassaram a marca de 2.000 casos.

Em nota, a secretaria disse que as forças de segurança estão empenhadas no combate aos crimes patrimoniais na região oeste da capital, com reforço no policiamento ostensivo e operações da Polícia Civil.

De acordo com a pasta, o trabalho incluiu ações voltadas a coibir roubos e furtos em geral e de veículos, inclusive praticados por pessoas em bicicletas e motociclistas.

A gestão Tarcísio afirma ainda que na área da 3ª seccional ?onde está o 91º DP? foram presas 4.100 pessoas e 315 armas de fogo foram apreendidas.

"Entre janeiro e agosto, o 91º DP registrou uma redução de 3,64% nos casos de roubo de veículo em relação ao mesmo período do ano anterior. A variação na área do 91º DP é monitorada de perto pela SSP para subsidiar ações de enfrentamento e reverter o cenário local", diz a nota.

Agosto, último mês a ter as estatísticas criminais divulgadas pela secretaria, teve o recorde de casos em 2025 para a região da Vila Leopoldina. Foram 231 furtos, maior número para o mês da série histórica (que existe desde 2001) e 70 queixas de roubo, maior número desde 2017.

A PM confirmou, por meio de nota, a intensificação do patrulhamento na região.

De acordo com a corporação, as ações tiveram início no dia 1°. "Operações vêm sendo desencadeadas com base em sistemas inteligentes e na análise de indicadores criminais, visando ampliar a sensação de segurança da população e garantir maior presença policial em pontos estratégicos".