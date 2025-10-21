PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Janja Lula da Silva defendeu nesta terça (21), em Paris, a licença concedida pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) para perfuração de um poço de petróleo na bacia Foz do Amazonas.

"Ainda não é exploração, é pesquisa", disse em resposta a uma pergunta da Folha. "A gente não pode negar a importância que ainda têm os combustíveis fósseis para o desenvolvimento do país."

Janja, que está desde a semana passada na Europa, afirmou ter ficado sabendo do licenciamento pela imprensa. "Foi um trabalho muito grande do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, para que se tenha segurança nessa pesquisa. Com toda segurança, como sempre foi feito no Brasil."

A autorização foi dada à Petrobras a 20 dias da COP30, conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas que será realizada em Belém, de 10 a 21 de novembro. A contradição com o tema da cúpula gerou críticas de ambientalistas.

"É utópico achar que, de um dia para o outro, a gente vai deixar de usar combustível fóssil", acrescentou Janja após outra pergunta sobre o mesmo tema.

"A gente não vai conseguir virar essa chave em janeiro e acabar com o uso de petróleo e fósseis, mas a gente tem caminhado e tem feito propostas importantes, conduzidas pelo ministro [Fernando] Haddad [Fazenda] e pela ministra Marina Silva [Meio Ambiente] na questão da transição energética."

Janja participou na manhã desta terça de um seminário justamente sobre o tema da transição energética, na tradicional universidade Sorbonne.

Durante seu discurso inaugural, ela declarou estar "tremendo" com a proximidade da COP30. Depois do evento, ela explicou o que quis dizer.

"Nervosa porque é um evento muito importante, não só para o Brasil, mas para a humanidade. Como eu disse, é o momento em que a gente precisa virar uma chave para realmente buscar as soluções para as mudanças climáticas. E, claro, o Brasil está recebendo e, assim como todo evento, a gente fica nos momentos de ansiedade. Mas, como diz o meu marido: 'Fique tranquila'. Vai dar tudo certo e vai ser perfeito. Vai ser a melhor COP que já aconteceu."

Nesta segunda (20), Janja prometeu levar Brigitte Macron para tomar um banho de rio durante a COP30. A primeira-dama brasileira conversou com a francesa durante visita de cerca de uma hora à exposição "Amazônia", no museu do Quai-Branly, perto da Torre Eiffel.

O presidente da França, Emmanuel Macron, já disse que estará presente na cúpula em Belém. A ida de Brigitte ao Brasil é provável, mas ainda não foi anunciada oficialmente.