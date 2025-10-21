SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma megaoperação da Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira (21) 16 pessoas suspeitas de integrar o PCC e coordenarem mais de 80 pontos de tráfico de drogas no estado.

Polícia cumpre 38 mandados de prisão e 110 de busca e apreensão nesta terça-feira (21). Foram mobilizados 240 policiais para a operação, realizada nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes.

Os suspeitos exercem "cargos administrativos" no PCC. Segundo a investigação, eles são responsáveis por "cadastrar" novos integrantes, bem como fiscalizar e punir aqueles que descumprem alguma norma.

Somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana. A estrutura do grupo criminoso foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. Segundo o delegado Guilherme Leonel, a operação foi denominada "Auditoria", porque faz alusão a como os coordenadores desses pontos de tráfico são chamados.

Além dos 16 presos até agora, polícia também fez apreensões. De acordo com as primeiras informações foram apreendidas porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com informações sobre a contabilidade do tráfico. Os casos estão sendo registrados na 8ª Cerco. A operação segue em andamento.