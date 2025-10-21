SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo registrou 10,8°C na manhã desta terça-feira (21), a mais baixa registrada no mês de outubro desde 2014. Há 11 anos a capital não enfrentava um frio tão intenso nesta época do ano.

Esse é o segundo recorde consecutivo. Na segunda (20), os termômetros marcaram 11,2°C, de acordo com a Defesa Civil.

Em outubro de 2014, os termômetros marcaram 10,7°C, e em 2010, 10,2°C. "O registro desta manhã consolida o dia como o mais frio de outubro em mais de uma década, evidenciando o caráter atípico deste episódio em pleno mês de primavera", diz a Defesa Civil.

Ao longo do dia, o sol vai aparecer e, com a diminuição da nebulosidade, a temperatura máxima pode chegar aos 20°C, reduzindo um pouco a sensação de frio. Não há previsão de chuva.

Essa queda na temperatura, afirma o órgão, deve-se a atuação de uma forte massa de ar polar, associada à passagem de uma frente fria, que derrubou as temperaturas em diversas regiões do estado. Diante desse cenário, a Defesa Civil do estado já havia emitido alerta de frio intenso, orientando a população e mobilizando acolhimento às pessoas vulneráveis.

Entre as recomendações estão evitar exposição prolongada ao frio, especialmente durante a madrugada e o início da manhã. O governo de São Paulo anunciou a ativação do abrigo solidário na estação Pedro 2º, da linha 3-vermelha do metrô, a partir das 19h deste domingo.

A medida, que tem previsão de funcionamento até a manhã de quarta-feira (22), oferece acolhimento emergencial à população em situação de rua durante os dias mais frios.

FRIO DEVE PERMANECER ATÉ QUARTA

A massa de ar frio que chegou à região metropolitana de São Paulo mantém as temperaturas baixas até ao menos quarta.

Na terça-feira (21), a garoa ainda será observada na madrugada com mínima prevista de 10°C. O sol volta a aparecer entre muitas nuvens durante o dia, mas a máxima prevista será de apenas 23°C.

O cenário da quarta será parecido, mas a mínima pode baixar um pouco mais e ficar nos 9°C, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A máxima, porém, pode subir até os 25°C, aumentando também a amplitude térmica. A partir deste dia, não há previsão de chuva até pelo menos o fim de semana.