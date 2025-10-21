SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil paulista deflagrou na manhã desta terça-feira (21) uma operação que mira suspeitos de exerceram "cargos administrativos" da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) e coordenarem os trabalhos de mais de 80 pontos de venda de drogas na cidade de São Paulo e outros seis municípios da região metropolitana.

Um total de 38 mandados de prisão e 110 de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça em Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes, além da capital. Até por volta das 11h, ao menos 17 pessoas haviam sido presas, segundo informações divulgadas pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

Segundo as investigações, os alvos da operação não só fiscalizavam os trabalhos das chamadas biqueiras na região metropolitana, mas também eram responsáveis por cadastrar novos integrantes da facção criminosa e punir aqueles que eventualmente descumprissem normas determinadas pelo PCC.

Os investigados "tinham função de fazer auditoria nos pontos de venda, de tráfico de drogas", disse Derrite num vídeo publicado em seu perfil numa rede social.

"São mais de mil páginas de relatório de investigação, mais de um ano de investigação da seccional de São Mateus", disse o delegado-geral da Polícia Civil, Artur Dian.

A estrutura da quadrilha foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco), segundo a SSP. "Segundo o delegado Guilherme Leonel, responsável pela operação, somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana", informou a secretaria, em nota.

O vídeo divulgado nas rede por Derrite mostra a reprodução de uma conversa em um aplicativo de mensagens, em que os suspeitos estariam discutindo pagamento de valores relacionado ao tráfico de drogas. Foram apreendidas porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com informações sobre a contabilidade do tráfico, segundo a SSP.

Ao todo, 240 policiais foram mobilizados para cumprir os mandados da Operação Auditoria, conduzida pela 8ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas).