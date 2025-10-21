BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Um homem de 30 anos foi preso por suspeita de ter atirado um bloco de concreto na entrada de um túnel no Complexo da Lagoinha, em Belo Horizonte, no último domingo (19), e atingir um carro que passava pelo local, ferindo uma passageira.

O objeto quebrou o teto solar do carro e acertou a cabeça de uma mulher de 39 anos.

A vítima foi encaminhada em estado grave ao hospital João 23 e terá que passar por uma série de cirurgias de reconstrução facial, de acordo com o relato do marido dela à Polícia Militar.

Procurado, o hospital disse que não informa o estado de saúde de pacientes.

O homem foi preso na última segunda (20) em uma casa de acolhimento em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é morador de rua e, de acordo com a PM, tem uma série de ocorrências em sua ficha criminal, a maioria por furto.

A Polícia Civil afirmou que ele foi encaminhado à delegacia, onde teve a prisão em flagrante confirmada por suspeita de tentativa de homicídio. Ele ainda não constituiu defesa e aguarda por audiência de custódia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma testemunha relatou aos militares que viu o suspeito fazendo um movimento de gangorra e arremessando o bloco em direção à entrada do túnel Presidente Tancredo Neves.

Ela afirmou que o suspeito lançou o objeto de forma deliberada em direção aos veículos.

Em contato com os militares no momento da abordagem, Yuri afirmou em um primeiro momento que teria se envolvido em uma briga com outro morador de rua em uma praça que fica acima do túnel e que teria arremessado o bloco de concreto na direção dele.

Conforme o registro policial, o suspeito afirmou em momento posterior que arremessou o objeto após ter ingerido bebida alcoólica e disse não saber explicar o motivo da ação.

Ele ainda afirmou que procurou a casa de acolhimento porque sua internação já estava agendada e que não foi uma tentativa de evitar a prisão.