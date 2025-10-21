PORTO ALEGRE, RS E RECIRFE, PE (FOLHAPRESS) - Um cachorro foi resgatado das ruínas da explosão que destruiu oito casas e matou duas pessoas em Olinda, na região metropolitana do Recife, no domingo (19).

O animal, chamado Nick, permaneceu cerca de 35 horas soterrado até ser retirado do local no fim da tarde desta segunda-feira por um funcionário da Defesa Civil municipal.

Segundo um dos moradores, o cão era comunitário e vivia no imóvel com oito casas conjugadas na comunidade de Jatobá, no bairro de Ouro Preto.

Nesta terça-feira, a Prefeitura de Olinda faz nova vistoria em casas vizinhas. O objetivo é identificar possíveis danos estruturais provocados pelo impacto da explosão.

Equipes da Defesa Civil acompanham os moradores durante a retirada de móveis e utensílios das residências.

A suspeita é de que uma explosão de gás de cozinha tenha causado o desmoronamento, mas o Corpo de Bombeiros informou que ainda não há confirmação oficial.

Botijões de gás e eletrodomésticos foram recolhidos em meio aos escombros e serão periciados pelo Instituto de Criminalística de Pernambuco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, havia cinco moradores no piso térreo e três em um pavimento superior. Ao todo, 14 pessoas viviam no local, e 12 estavam presentes no momento da explosão.

As vítimas são Cláudio dos Anjos da Silva, 40, que teve o corpo localizado pouco depois da explosão, e Luzinete dos Santos Lima, 69, encontrada após dez horas de buscas.

Os demais feridos foram retirados do local pelos bombeiros ou por vizinhos e levados até uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e hospitais. Entre eles está um homem de 67 anos, marido de Luzinete, que sofreu queimaduras em 85% do corpo e foi levado de helicóptero para atendimento médico.

Uma casa vizinha ao local da explosão foi afetada e interditada no domingo. Um segundo imóvel, que reúne duas unidades habitacionais, também precisou ser interditado na manhã desta segunda. Ambos ficam ao lado da área onde ocorreu o desabamento.