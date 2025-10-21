BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - Uma olhada para o céu noturno desta noite e das próximas pode garantir ao espectador uma bela chuva de meteoros. O pico da chuva de meteoros Oriônidas está cruzando os céus, na madrugada de terça-feira (21) para quarta (22).

Segundo a Nasa, são esperados cerca de 20 meteoros por hora nos céus. A chuva de meteoros é visível tanto no Hemisfério Norte quanto no Sul, então, brasileiros também podem presenciar o show no céu.

Como é costume em eventos do tipo, ter a chance de ver o fenômeno depende de uma mãozinha dos céus --ou seja, um céu aberto. As chances de visualização também sempre são melhoradas quando buscamos locais mais escuros para sentar ?ou deitar, por que não? e fixar o olhar nas estrelas.

A boa notícia é que se soma ao pico o fato de que estamos em lua nova, o que tornará os céus mais escuros.

A chuva de meteoros Oriônidas é um evento anual, que ocorre quando a Terra atravessa os detritos deixados pelo cometa Halley.

Na verdade, as Oriônidas se estedem de 26 de setembro até 22 de novembro. Porém, o pico ocorre agora, então, este é o momento para olhar para os céus.

Como o nome indica, os Oriônidas parecem vir da constelação de Órion ?o chamado radiante da chuva.

Nos próximos meses, outras chuvas de meteoros ainda poderão ser observadas do Brasil. São elas a Leônidas, em novembro, e a Geminídeas, em dezembro.