Edgard Matsuki, da Radioagência Nacional, e Wellton Máximo, da Agência Brasil, serão homenageados na categoria Top50 Jornalistas +Admirados da área. Já a Agência Brasil ficou entre as três agências de notícias mais admiradas do país, ao lado da Reuters e da Agência Estado.

"É um motivo de orgulho que o trabalho da Agência e também de funcionários da Agência e da Radioagência sejam reconhecidos por seus pares, passando a integrar essa lista", comemora a diretora de Jornalismo da EBC, Cidinha Matos.

Para Edgard Matsuki, a conquista é um reconhecimento do papel da EBC na comunicação pública.

"Conseguir conquistar um prêmio desse porte é mais um reconhecimento não só do trabalho pessoal no Tira-Dúvidas do IR como também do papel da EBC, no sentido de trazer conteúdos que educam e ensinam. Também é uma vitória da Radioagência Nacional, do jornalismo da EBC e da empresa como um todo", celebra.

Experiente repórter de Economia da Agência Brasil, Wellton Máximo figura na lista pela primeira vez em 10 edições do Prêmio e reforça a importância de olhar para o cidadão.