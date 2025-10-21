SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou o início das obras de um espaço com 180 metros quadrados para atender entregadores de aplicativos e motoboys na avenida Paulista, na zona central de São Paulo.

A estrutura planejada inclui banheiro, refeitório com microondas, wifi e bebedouros, espaços com TV e mobiliário.

O local ficará na altura da avenida doutor Arnaldo, com entrada pela rua Doutor Antonino dos Santos Rocha. O ponto, hoje em dia, é um canteiro degradado ocupado por usuários de drogas.

Segundo a administração, as obras estão em fase inicial e têm previsão de conclusão e entrega até dezembro. O custo estimado é de R$ 3,5 milhões.

O número de pessoas que trabalham por meio de aplicativos, incluindo motoristas e entregadores, cresceu 25,4% em dois anos no país, apontam dados divulgados nesta sexta (17) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esse grupo chegou a quase 1,7 milhão em 2024, após ser estimado em 1,3 milhão em 2022. Houve acréscimo de 335 mil pessoas.