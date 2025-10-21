SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os crânios e os ossos encontrados pela Polícia Militar no interior de um apartamento na rua Guarará, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, no último sábado (18), estão no Instituto Médico Legal.

Os trabalhos são coordenados pelo Núcleo de Antropologia Forense.

Os médicos legistas receberam 22 crânios e outros fragmentos de ossos não especificados, entre eles de não humanos. Antes, a informação era de que seriam 12 crânios.

As ossadas dificilmente serão identificadas sem que já haja suspeitas de a quem possam pertencer, segundo afirmou à Folha de S.Paulo uma pessoa ligada a esse trabalho. Os vestígios são antigos, compatíveis com furtos em cemitérios.

De acordo com a Polícia Militar, o imóvel pertencia a um homem de 79 anos que morreu no último dia 13. Parentes foram ao apartamento para retirar os pertences dele, quando encontraram ossos e lápides. Chamada, a polícia foi ao local e encontrou as outras ossadas.

Uma caixa ainda lacrada foi preservada naquela data para não comprometer os trabalhos da perícia.

A suspeita, conforme a polícia, é que os restos mortais tenham sido subtraídos ilegalmente de cemitérios da cidade.

Segundo apurou a reportagem, as ossadas estavam em vários locais do apartamento, não concentradas em um só lugar.

O caso chamou a atenção de vizinhos na rua de classe média, principalmente pelos carros da polícia estacionados em frente aos prédios, por volta das 8h.

Um homem de 60 anos afirmou que o idoso era conhecido nas redondezas e que sempre caminhava pela rua Guarará e frequentava bares no entorno.

O caso é investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo 78º Distrito Policial (Jardins). As equipes da unidade aguardam a conclusão dos laudos periciais.