BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na última segunda-feira (20) um homem suspeito de ter assassinado Christina Maciel Oliveira, 45, durante o dia em uma rua da região de Venda Nova, em Belo Horizonte.

Matheus Henrique Santos Rodrigues, 24, era ex-companheiro da vítima, uma mulher trans, e foi preso em flagrante por suspeita de feminicídio.

Imagens de câmeras de segurança mostram que ele dá um soco na mulher, que cai no chão, depois pisa várias vezes na cabeça dela na rua Padre Pedro Pinto, local movimentado na região norte da capital.

Christina apresentava sangramento na região da cabeça e chegou a ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas morreu no local.

Matheus, que estava próximo ao local onde ocorreu a agressão, disse aos policiais que estava tendo discussões constantes com a vítima porque ela não queria continuar com o relacionamento. Ele admitiu ter agredido Christina após uma discussão.

A Defensoria Pública, indicada como representante da defesa do homem no processo, disse que atua apenas na audiência de custódia para garantir os direitos de cidadãos privados de liberdade e vai se manifestar nos autos.

Testemunhas no local do crime afirmaram à PM que viram a vítima e agressor tendo uma discussão e que o homem deu uma rasteira na mulher antes de pisotear sua cabeça.

A polícia disse que Matheus possui um histórico de ocorrências relacionadas a furto e tráfico de drogas.

Christina trabalhava como mobilizadora social no Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, que atua pelos direitos das pessoas trans e travestis.

"Sua morte não pode ser tratada como mais uma estatística: é resultado direto da negligência social e institucional diante da vida e da dignidade de pessoas trans", disse a organização.

Em publicação em rede social, a deputada federal Duda Salabert (PDT) também lamentou a morte da vítima.