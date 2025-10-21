"É um evento de popularização da ciência no Brasil, um verdadeiro patrimônio que cresce e se fortalece com a participação ativa de todos os estados", diz
Em Brasília, as atividades acontecem na Esplanada dos Ministérios, na Feira de Ciência e Tecnologia, principal espaço da Semana Nacional. No loca, estão reunidas várias instituições em estandes temáticos, como o Geo Park, o Parque Pop Espacial e o Espaço Conexões. No auditório Oceano, acontecem palestras e debates. O público também poderá conferir experiências imersivas, como as do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas, do Laboratório das Marés e do Sesi Lab, com atividades interativas para o público.
Também no espaço em Brasília, um seminário internacional vai reunir especialistas de vários países da Europa e das Américas, que vão trazer as iniciativas de popularização da ciência pelo mundo. Estão previstos ainda shows musicais e teatro científico, além dos diversos encontros de Clubes de Ciências. Confira a programação completa do evento.
Assista reportagem do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, sobre a SNCT
Tags:
Ciência | MCT | Semana Nacional de Ciência e Tecnologia