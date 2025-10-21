SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois idosos de 60 e 64 anos receberam alta médica nesta terça-feira (21) após passarem 13 dias internados na Santa Casa de Patrocínio, em Minas Gerais.

Eles já estão em casa, informou a Secretaria Municipal de Saúde. A pasta não forneceu detalhes sobre o estado de saúde dos dois.

Parente dos idosos, Claviana Nunes da Silva, de 37 anos, morreu no último dia 14 após consumir a planta tóxica. Um homem de 67 anos recebeu alta no mesmo dia da intoxicação.

Família tinha se mudado recentemente para a chácara e achava que a planta que crescia no quintal era couve. Devido à semelhança com a hortaliça, eles colheram a Nicotiana glauca, refogaram e serviram no almoço.

COMO IDENTIFICAR A FALSA COUVE

A principal diferença está nas folhas. Segundo Amanda Danuello, professora do Instituto de Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a falsa couve tem folhas menores, estreitas e alongadas, em comparação à couve comestível.

O tom de verde também difere. A Nicotiana glauca apresenta verde acinzentado, enquanto a couve comum tem verde vivo e intenso.

A textura das folhas é outro indicativo. "Falsa couve" tem folhas mais finas, lisas, cerosas, com nervuras pouco evidentes. A couve tradicional tem folhas largas, grossas, firmes, com nervuras ásperas e bem marcadas.

A planta pode atingir até cinco metros de altura, podendo ser maior que a couve comum. Dados são de estudos publicados na Science Direct.