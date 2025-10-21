BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - O diretor-executivo da SpaceX, Elon Musk, fez ataques, nesta terça-feira (21), ao chefe interino da Nasa, Sean Duffy. O administrador da agência espacial americana levantou, na segunda (20), a possibilidade de procurar alternativas à SpaceX para a próxima missão à Lua, por causa de atrasos no desenvolvimento do Starship.

"Sean Dummy [um trocadilho entre dummy, idiota em inglês, e o sobrenome Duffy], está tentando destruir a Nasa!", escreveu o bilionário em sua rede social X (antigo Twitter), referindo-se a Sean Duffy, secretário de Transporte do governo Trump e atual responsável pela agência espacial americana.

Na véspera, Duffy havia afirmado à emissora Fox News que buscava novas propostas para a missão lunar Artemis 3, que pretende levar astronautas americanos de volta à Lua. "Adoro a SpaceX. É uma empresa incrível. O problema é que estão atrasados. Perderam prazos e estamos em uma corrida com a China", explicou Duffy.

A decisão foi tomada após especialistas alertarem que o Starship, cuja versão modificada deve servir como módulo lunar, não ficará pronto dentro do cronograma previsto.

Em resposta a um usuário do X, Musk afirmou: "o Starship acabará realizando toda a missão lunar. Anote o que estou falando". Na mesma postagem, o dono da SpaceX diz que a empresa "avança como um raio em comparação com o resto da indústria espacial".

Musk também abriu uma enquete caçoando de Duffy: "Alguém cuja maior façanha é subir em árvores deveria estar comandando o programa espacial dos Estados Unidos?", questiona o bilionário.

Vale lembrar que, alguns meses atrás, a administração republicana Donald Trump retirou a indicação de Jared Isaacman para administrador da Nasa. Isaacman é um aliado próximo de Musk. A relação do dono da SpaceX com Trump, do qual chegou a fazer parte do governo, chegou a azedar durante certo momento de 2025, havendo, inclusive, trocas de ofensas em redes sociais --antes de uma declaração pública de trégua.

A Nasa planeja que a missão Artemis 3 ocorra em meados de 2027, embora especialistas considerem essa meta inviável, pois a SpaceX ainda precisa superar grandes desafios técnicos antes que o foguete esteja pronto para uma missão desse porte.

Enquanto isso, a China segue avançando em seus planos de enviar uma missão tripulada à Lua até 2030.

A Nasa também avalia recorrer a outra empresa, como a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, para garantir um módulo lunar antes desse prazo.