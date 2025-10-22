SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O legado de Chico Mendes, ativista símbolo da preservação da amazônia que foi assassinado em 1988, será homenageado no Prêmio Chico Vive, nesta quinta-feira (23), no Teatro Cultura Artística, em São Paulo. Em sua primeira edição, a premiação realizada pelo Estúdio Escarlate e pela Plataforma Chico Vive reconhece projetos socioambientais de lideranças jovens de todo o país.

Durante a cerimônia, serão anunciados os seis projetos vencedores, cada um representando um dos biomas brasileiros: amazônia, caatinga, cerrado, mata atlântica, pantanal e pampa. Cada ganhador receberá R$ 50 mil, terá direito a uma consultoria da Plataforma Chico Vive e vai integrar uma rede de ativistas formada a partir da premiação.

Dos mais de 500 projetos inscritos, 18 foram selecionados como finalistas e os vencedores serão anunciados durante a cerimônia apresentada pelo ator Bruno Gagliasso e pela jornalista Aline Midlej. As atrações da noite têm direção artística do cineasta Rafael Dragaud e produção de Joana Henning, CEO do Estúdio Escarlate e idealizadora da premiação.

Familiares do ambientalista também estarão presentes no evento. A viúva Ilzamar Mendes e os filhos Elenira, Sandino e Ângela Mendes, presidente do Comitê Chico Mendes, marcam presença na cerimônia.

Para Joana, a expectativa é de que o prêmio traga visibilidade para os projetos ganhadores e que a celebração seja uma maneira de conectar a juventude ao legado de Chico Mendes. "Uma das principais lutas do Chico era pela mobilização da juventude."

Divulgar e fortalecer o trabalho de defensores da floresta, articuladores de impacto e líderes comunitários são alguns dos objetivos da premiação. As propostas inscritas foram avaliadas com base em seis eixos: continuidade das lutas históricas, coletividade, mobilização, resiliência, compromisso com a natureza e inovação.

A maioria dos projetos, afirma a produtora, são iniciativas de pessoas negras e indígenas. Joana conta que não havia uma expectativa da organização de qual seria o perfil dos participantes, mas a diversidade é um retrato das iniciativas que existem pelo Brasil e podem, inclusive, indicar áreas que precisam de atenção de políticas públicas.

Entre os finalistas, estão projetos de recuperação florestal, resgate de saberes tradicionais e combate à insegurança alimentar, entre outros temas. Na amazônia, o projeto da jovem Raiara Azevedo Barros, o Filhos da Resistência, promove intercâmbio de saberes entre jovens das Reservas Chico Mendes e Cazumbá-Iracema, no Acre, para fortalecer o protagonismo jovem e o papel das mulheres nas comunidades.

No cerrado, Joanara Vieira Barbosa lidera o Meninos do Katendê, projeto criado em Conselheiro Lafaiete (MG) que usa o plantio de frutas nativas da região para incentivar a autonomia alimentar, a educação ambiental e a agroecologia.

Já no pantanal, um dos finalistas é o projeto Meu Quintal Maior que o Mundo, de Josué Cristaldo. A startup socioambiental criada em Ladário (MS) combina produção orgânica, educação ambiental e restauração ecológica.

Para Rafael Dragaud, o desafio da premiação é revisitar o trabalho de Chico e colocá-lo para as novas gerações como um herói do futuro, alguém cuja visão segue atual e não deve ser um nome que está, apenas, no passado. "Se você revisitar as provocações do Chico, ele era um cara tremendamente inovador na visão dele sobre a integração dos povos com a floresta."

A proposta do evento desta quinta-feira, afirmam os organizadores, é que a cerimônia, descrita por ambos como um espetáculo sensorial, seja um espaço de encontro entre ativistas, artistas e líderes de comunidades tradicionais.